"Uno pensaría que tiene clase pero no la demostró": Gerardo Melin a la desvinculación de Míchel González con Pumas UNAM

Faltaban cuatro días para el debut de Pumas UNAM ante Querétaro en el Guard1anes 2020 pero los aficionados se despertaron un bombazo de Míchel González: "Les informo que muy a mi pesar he decidido dejar la dirección técnica por motivos personales y familiares. Quiero aprovechar para agradecer el trato recibido por la directiva, jugadores, staff, médicos y todos los trabajadores del club".

Por supuesto que los seguidores del conjunto de CU quedaron preocupados, hasta más que antes. Y entre todos esos está Gerardo Melin, quien platicó en exclusiva con Bolavip y se manifestó por lo ocurrido este jueves por la mañana: "Es una pena, es terrible. No es más que la consecuencia de lo mal que se están haciendo las cosas en la institución. El tema económico es importante pero también pasa por la compra y venta de futbolistas y por la elección de un director técnico. La dirigencia está totalmente rebasada".

El comentarista de Azteca Deportes es confeso seguidores de los Auriazules y, con un poco de bronca en el medio, analizó la salida del estratega español: "Yo sí estoy sorprendido, por la categoría que carga este personaje de la escuela del Real Madrid. Uno pensaría que tiene clase pero ahora no la demostró, supuestamente por problemas personales, yo estoy dudando de eso. Se va y todavía no zarpa el barco, lo dejó tirado a unas horas de que inicie la competencia".

Su crítica es más que nada por la falta de compromiso, porque el reportero también de El Universal no se sentía identificado con el Pumas de Míchel: "Este plantel no da para gran cosa, es sumamente corto. Para ser sinceros, no nos dejó nada, no aportó gran cosa, jugaba muy feo. Tú lo veías y no te transmitía nada, salvaba los partidos Carlos González y hasta ahí".

Ante los Gallos Blancos será Andrés Lillini el encargado de conducir a los futbolistas, pero Jesús Ramírez ya empezó a moverse para hacer la contratación de un nuevo DT. "Habrá que esperar la elección del nuevo entrenador, van a tener que regatear por el tema del dinero, y ya vimos que eso no nos lleva a grandes cosas", sumó Melin, quien también se animó a dar su candidato: Hugo Sánchez.

Lee También