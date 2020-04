Vicente Sánchez comparó la MLS con la Bundesliga

Que la MLS no para de crecer, no hay dudas. Solo un necio no puede reconocer que la liga estadounidense de futbol se supera año a año. Sin embargo, está claro que aún le queda mucho margen de mejora.

Vicente Sánchez conoce la competición como pocos. El exjugador ha sabido, además de jugar en la MLS, tener minutos de juego en la Bundesliga, por lo que es palabra autorizada para confrontarlas.

Carucha, quien pasa sus días en Medellín en épocas de coronavirus, comparó ambas ligas: “Es una liga más física, como la Bundesliga. Está creciendo mucho. Los equipos y las infraestructuras son muy buenas”, apuntó en diálogo con TUDN.

No es para nada erróneo el planteo de Sánchez, ya que la liga alemana es otra de las competiciones nacionales que sólo han sabido transitar en constantes curvas ascendentes con el correr de los años.

Además, el uruguayo reconoció que allí empezó a vivir el deporte con mayor tranquilidad: “Me ayudó a darme una tranquilidad. Antes me ponía muy mal cuando perdía, en la MLS entendí que es un deporte y hay que tomarlo con más tranquilidad. El futbol es un todo y cada plantel tiene 24, 25 jugadores y depende de todos”, sentenció.

