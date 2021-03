Pinto ratifica el plan de Keylor y compañía: "Si me quedaba, me iban a sacar"

Para nadie es un secreto que las relaciones entre los jugadores y Jorge Luis Pinto ha sido muy complicada históricamente y, a pesar de los buenos resultados que logra, siempre sus equipos se desinflan y algún escándalo posterior es conocido.

Y en los últimos días, Eduardo Li, ex presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, en delcaraciones ante la justicia de Costa Rica destapó una bomba que para muchos no era conocida y que no deja muy bien parado al hoy portero del Paris Saint German, Keylor Navas ya que él y otros compañeros se habrían confabulado para sacar el DT colombiano del seleccionado.

“Los jugadores sacaron la cláusula de confidencialidad que teníamos con Pinto que decía que si la Selección Nacional perdía tres partidos se rescindía el contrato y al no encontrar razones la Fedefútbol para destituirlo, Keylor Navas fue quien dijo perdemos los tres partidos”, mencionó Li.

Ahora el turno fue para Pinto y confirmó estas declaraciones: “La única comunicación que me hizo el presidente a mí es que si yo continuaba con la Selección los jugadores perdían tres partidos para que me sacaran a mí. “Se mencionaron tres o cuatro. Era Keylor, Bryan, Celso, Me dijeron que Saborío estaba ahí pero no dijo una palabra y Bolaños que no llegó”.

Al hablar sobre lo que sintió cuando le dijeron lo que según Li pensaban los jugadores, él solo respondió, entre lágrimas: “Hubo dolor, increíble, en el fútbol se dan cosas. Lo único que me llamó la atención a mí era por qué no llamaba a los 18 restantes. Nosotros no podíamos sacrificar al país. Imagínese perder tres partidos seguidos, me echan... Mis valores no me lo permitían, en ese caso yo pierdo, la Selección pierde, los jugadores pierden, todos pierden”, concluyó.

Acá el video completo de las declaraciones:

