Pinto no es opción en Alianza Lima: "Hasta ahora nadie del club me llamó"

Pasaron varias semanas desde que Alianza Lima comunicó la salida del técnico argentino Daniel Ahmed, quien se hizo cargo del equipo hasta el final de la Liga 1 2020 que terminó con el descenso del equipo íntimo.

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto, campeón con Alianza Lima en 1997, fue uno de los tantos nombres que se vocearon como candidatos para dirigir al club, debido a que manifestó su intención de volver sin problemas pese a tener que dirigir en la Liga 2.

En entrevista a RPP, el estratega comentó que por el momento nadie lo llamó: "No hay ningún contacto con Alianza. Si hubiera, con mucho gusto lo diré. Hasta hoy, nunca me ha llamado ninguna persona. No voy a opinar hasta que no haya un contacto".

Sobre la organización e importancia de Alianza Lima en Perú, indicó: "Alianza Lima es grande, esté en primera o segunda, tiene que ser protagonista. No es ponerse uno a pensar si está en primera o segunda, hay que ver la organización".

Hemos tocado fondo.



Somos más que un equipo de fútbol y tenemos una cita con la historia para demostrarlo. Que esta tragedia deportiva sirva para unir nuestros corazones, hacer un puño blanquiazul, y volver más fuertes que nunca antes.



¡Arriba Alianza, toda la vida!�� pic.twitter.com/Pa1KzEpRVx — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 28, 2020

Tras dejar Alianza Lima, Jorge Luis Pinto pasó por varios clubes y también dirigió a las selecciones de Colombia y Costa Rica, con la cual llegó hasta los cuartos de final del Mundial Brasil 2014.

