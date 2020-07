¿Vuelve del retiro? César Delgado tiene 3 ofertas del futbol mexicano

Con la eliminación del Ascenso y sin el premio deportivo de poder jugar en la Primera División del futbol mexicano, los conjuntos de la Liga de Expansión (el torneo que crearon en su reemplazo) se arman con las armas que pueden.

Una idea que se está repitiendo mucho es la de contratar viejas estrellas del balompié azteca para jerarquizar el campeonato. En ese orden, hay 3 conjuntos que están tras los pasos del retirado César Delgado, quien manifestó estar meditando volver a las canchas.

César Delgado brilló en México (Jam Media).

"He hablado con dos personas, una de la Liga de Expansión. Me han preguntado si tenía la intención de jugar y les dije que sí, pero con esto de la pandemia está muy difícil", reveló el Chelito en charlas con ESPN Digital.

"No digo los nombres para no armar mas ‘quilombo’. Gaby Pereyra también me preguntó si quería ir a su equipo (Cimarrones) y le dije que iba a pensarlo. Acá en Argentina está todo parado, no se puede salir del país, pero mi deseo de volver a jugar está y me llena de alegría de que me estén invitando a jugar en México", agregó.

Sobre el tope salarial (150 mil pesos) que tiene la liga, afirmó: "Acá no pasa por un tema de dinero, sino porque me hayan preguntado si quería volver a jugar. Me llena de alegría y tengo el deseo y las ganas de volver".

