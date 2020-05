Willy Caballero y error contra Croacia: "Lo pasan a cada rato y me jode"

En el Mundial de Rusia, en 2018, la Selección Argentina perdió 3 a 0 contra la Selección de Croacia en el segundo partido del grupo. Wilfredo Caballero, el arquero en ese duelo, no tuvo un buen partido y cometió un error insólito en uno de los tantos del elenco de Europa.

Sobre esa jugada, el portero dialogó con 90 Min y explocó sus sensaciones: "Siempre es bueno mirarla y analizarla. Aun así, esos errores no tienen vuelta atrás. Es inevitable no volver a verla porque la pasan a cada rato en la televisión o en Instagram y la verdad es que me jode bastante".

Jorge Sampaoli, entrenador en ese Mundial, lo sacó al siguiente partido: "Entiendo al entrenador porque soy jugador y también soy persona. Obviamente que me hubiese gustado redimirme y tener esa revancha pero hay que entender algunas situaciones. Lo más importante es apoyar a quien le toca jugar. Siempre tuve una relación jugador-técnico con Sampaoli y tuve la chance de hablar con él después del partido contra Croacia".

Por último, se refirió a una posible vuelta al fútbol argentino: "¿Por qué a Boca y no a otro equipo? No descarto la chance de volver, pero toda mi carrera se desarrolló prácticamente en Europa, después de debutar en Boca. Si bien jugué en Arsenal y me sentí muy bien, desde que empecé a tener esta continuidad de jugar y jugar siempre fui tranquilo y precavido, analizando año a año".

Él debutó en el Xeneize, pero después hizo toda su carrera en Europa en clubes como Manchester City y Chelsea.

