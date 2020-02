El ex comentarista deportivo entregó polémicas declaraciones criticando fuertemente el trabajo de los periodistas de la Liga MX, asegurando que era una labor cómoda, fuera de la zona de peligro, generando de inmediato a airada reacción de los comunicadores aztecas.

"El día que me sienta presionado, prefiero dedicarme a lo que ustedes (periodistas) practican. Que es una profesión que he ejercido, que respeto mucho y te provee de una zona de confort, de mínimo riesgo, porque no hay riesgo", aseguró el entrenador de Atlas.

Además, Puente reveló que en el momento en que deje de estar cómo en las labores de estratega, podría retornar al rubro de las comunicaciones.

"El día que me sienta presionado a lo mejor doy un paso al costado y me dedico a eso (periodismo) donde puedo hacer una larga carrera y no tenía ningún problema", comentó.

Como era de esperarse, el gremio de los comunicadores reaccionó de forma inmediata y furiosa, en especial a través de redes sociales, donde descargaron su jsutificado enojo por las palabras del DT.

"Lamentablemente hay muchos ex futbolistas que “trabajan” en la televisión puestos por sus representantes para que “promocionen” a sus jugadores", escribió Fernando Cevallos Bein Sports.

Lamentablemente hay muchos ex futbolistas que “trabajan” en la televisión puestos por sus representantes para que “promocionen” a sus jugadores y técnicos de lo cuales también son amigos y comparsa... Ahí se pierde cualquier análisis serio o crítica sin intereses de por medio. — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) February 13, 2020

Por otra parte, David Faitelson, de ESPN, fue un poco más duro en su respuesta y comparó al Puente con una meretriz.

Pero no todo fueron críticas, de hecho el ex jugador Carlos Alberto defendió las palabras del estratega de Toluca y le entregó la responsabilidada los medios de prensa.

Pero de esto son responsables aquellos Medios que los contratan — Carlos Albert Ll (@calbert57) February 13, 2020

Luego de la lluvia de críticas que le cayeron por su desafortunado comentario, Rafa Puente JR se disculpó esta mañana, asegurando estar lleno de gratitud por la profesión de comunicador.

"Es tal el agradecimiento y respeto que tengo para esta gran profesión, que muchos años he vivido de ella, por qué, porque muchos años me mantuvo mi padre ejerciéndola, como lo sigue haciendo en esta empresa en la que ustedes trabajan, y muchos años pude yo mantener a mi familia a partir de ejercerla", dijo a ESPN.

Además el entrenador finalizó diciendo: "Entonces insisto, si a alguien ofrendí de corazón una disculpa, mi respeto y agradecimiento para esta profesión es y será eterno".

