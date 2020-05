Zague reveló el gigante sudamericano que se interesó por él antes de llegar al América

Influenciado por el pasado futbolístico de su padre, la historia de Zague con el América comenzó desde que era pequeño. Sin embargo, sus caminos no se volvieron a encontrar sino hasta 1985 cuando el delantero dejó Brasil para cumplir su sueño de ser americanista. En una plática con América Monumental, el goleador recordó su llegada al club y reveló el gigante sudamericano que también se interesó por él.

El ex atacante explicó que Las Águilas lo descubrieron en una gira en Trinidad y Tobago que hizo el Corinthians para despedir a Sócrates antes de que pase al futbol italiano. En los partidos, el equipo brasileño coincidió con la Selección Mexicana y Ramón Martínez, directivo del América que viajaba con la delegación del Tri, quedó impresionado con su destreza en el campo.

"Se empieza a hablar que el hijo de Zague está casi como profesional, me preguntan si tenía ganas de venir a jugar al futbol mexicano. Me acuerdo que me llevan al vestidor de la Selección, Todos me felicitan, algunos hablan incluso de mi papá y eso me ilusiona", repasó el máximo artillero de la historia Azulcrema.

En esos mismos amistosos por Sudamérica y Centroamérica, un grande de Argentina también se fijó en Zague. "Bromeo hoy con mi compañero de transmisión Martinoli porque le va al River Plate, el River Plate también se había interesado en mis servicios, pero obviamente mi corazón siendo mexicano yo quería seguir los pasos de mi papá, América está impregnado en mi vida desde niño", rememoró.

El actual comentarista de Azteca Deportes, indicó que al volver a San Pablo la directiva americanista se puso en contacto para hacer el traspaso. "Panchito Hernández entra en contacto con mi papá a través de un promotor y entre ellos deciden empezar a hacer la negociación con Corinthians. Metimos presión y es así como acabo en 1985 a nuestro querido y adorado club América", concluyó.

