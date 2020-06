Zaide Lozano: La conductora de Rayados presume su radical cambio de look

La aficionada más fiel de los Rayados, Zaide Lozano, volvió a causar furor en las redes sociales, luego de presumir su radical cambio de look en la que luce su lado más tierno, por lo que los 'likes' y los elogios comenzaron a lloverle a montones.

Y es que es muy común ver a la conductora oficial de los Rayados con la camiseta de su equipo bien puesta, sin embargo, algunas otras veces le gusta variar en sus atuendos y compartir sus más bellas postales con sus seguidores.

Es así que Zaide subió a su cuenta de Instagram una imagen en la que se muestra con una apariencia muy tierna, al lucir una blusa blanca, una falda rosa color pastel y zapatillas, en contraste con el 'outfit' con el que aparece una publicación antes completamente "ruda" con playera negra, pants con diseño militar y tenis.

"Seguro que si ven mi foto anterior pensarán que es otra persona, pero así soy, y me encanta! Disfruto de unos tenis tanto como de unos tacones, de unos jeans tanto como de una falda. El no tener un estilo definido me hace abrir mi mente y estar cómoda con cualquier cosa que utilice", apuntó la guapa Zaide.

Por otro lado, la también licenciada en nutrición anunció que tuvo que posponer su boda con el luchador Garza Jr. a causa de la epidemia por coronavirus en México, que por seguridad impide las reuniones con grandes grupos de personas.

Hay que recordar que en diciembre del año pasado, el gladiador mexicano le pidió matrimonio a la conductora sobre el ring, tras conquistar el título de Peso Crucero de NXT en la WWE, y aunque Zaide ya tuvo su despedida de soltera en marzo, la boda religiosa tuvo que aplazarse aún sin fecha fija.

