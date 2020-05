Zaldívar aseguró que Cruz Azul no merece ser campeón y un aficionado lo encaró

El brote del COVID-19 obligó a suspender cualquier tipo de actividad deportiva hasta nuevo aviso. El futbol mexicano, así como gran parte de las ligas, fue parado y la manera en que afrontarán el calendario es una verdadera incógnita.

Ante los fuertes rumores que indican una suspensión definitiva de la Liga MX, se comenzó a especular con el posible campeón. Cruz Azul era el que marchaba en la primera posición, pero todavía restaban disputarse ocho jornadas y la Liguilla.

Ángel Zaldívar decidió meterse en la conversación y opinó en las redes sociales que, en caso de que el certamen se de por finalizado, el título no debería ir para La Máquina: "Si lo acaban ahorita, queda ahí sin saber quién pudiera haber sido campeón, porque todos los que entran a la Liguilla tienen posibilidades. Debería quedar en blanco".

¿Quién es @AZaldivar_ y por qué no me está sirviendo un café? — Raúl Ramírez Sánchez (@isopixel) May 1, 2020

Hola Raúl, soy Ing. Industrial y jugador de fútbol que ama lo que hace. El día que gustes te sirvo un café y me cuentas quien eres y qué haces porque yo tampoco te conozco, no entiendo cómo una persona con tu audiencia usa esa frase para sentirse superior. https://t.co/ZUcd6DKGJt — Ángel Zaldivar (@AZaldivar_) May 2, 2020 Cuándo escribas de @CruzAzulCD y de @santigim10 favor de lavarse bien las manos. Sí la Liga holandesa y otras le dieron el título al líder por qué Cruz Azul no se lo puede llevar acá en la @LigaBBVAMX? Pregunta seria... https://t.co/XCMygGFxfG — Raúl Ramírez Sánchez (@isopixel) May 2, 2020

Eso no le gustó a Raúl Ramírez Sánchez, reconocido diseñador con más de 150 mil seguidores en Twitter y confeso fanático del cuadro azul, que decidió atacar al elemento del Puebla: "¿Quién es Ángel Zaldívar y por qué no me está sirviendo un café?".

"Hola Raúl, soy Ingeniero Industrial y jugador de fútbol que ama lo que hace. El día que gustes te sirvo un café y me cuentas quién eres y qué haces, porque yo tampoco te conozco. No entiendo cómo una persona con tu audiencia usa esa frase para sentirse superior", respondió el ex-Chivas y Monterrey, con mucha altura.

"Cuándo escribas de Cruz Azul, favor de lavarse bien las manos. Si la Liga holandesa y otras le dieron el título al líder, ¿por qué Cruz Azul no se lo puede llevar acá la liga? Pregunta seria...", insistió el influencer, que luego fue increpado y denunció "ataque de trolls".

