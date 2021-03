USA sueña en grande: Christian Pulisic quiere defender la camiseta en los Juegos Olímpicos

Christian Pulisic no solo es una gran referencia para el Chelsea, sino para la selección de los Estados Unidos también, pues su talento resalta a simple vista independientemente de qué camiseta esté portando, aunque no se puede negar el brillo de su rostro cuando juega para su país.

Ahora, de seguro los fanáticos de la selección de las barras y las estrellas sonríeron tras enterarse que "Capitán América" quiere defender los colores de la nación en los Juegos Olímpicos, lo cual sería un plus ampliamente codicionado por muchos.

Obviamente, Estados Unidos aún tiene camino por delante, dado que no tiene su boleto en mano todavía. Sin emabrgo, desde ya Pulisic manifestó su deseo de querer ser convocado en caso de clasificar a las Olimpiadas, algo que no sucede sde Beijing 2008.

El deseo de Christian Pulisic

“Los Juegos Olímpicos son, por supuesto, un gran honor para jugar y representar a su país en unos Juegos Olímpicos sería increíble. Estoy apoyando plenamente a los muchachos en la clasificación ahora. Es algo en lo que he pensado y en lo que he querido jugar", afirmó el jugador del Chelsea.

Christian Pulisic (Foto: Getty)

"Obviamente no puedo controlar lo que suceda y lo que es mejor para mí y para el equipo en ese momento, no puedo decirlo. Pero es algo en lo que me gustaría jugar”, finalizó.

Lee También