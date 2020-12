Cruz Azul vs. Los Angeles FC: pronósticos, en qué canal ver y horarios por la Concachampions

Cruz Azul y Los Angeles FC se miden este miércoles 16 de diciembre en el marco del duelo por cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2020. Los 'Cementeros' quieren darle una alegría a sus hinchas, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más para Estados Unidos.

Días después de su escandalosa eliminación de los playoffs de la Liga MX, Cruz Azul afronta esta nuevo desafío ante Los Angeles FC con el único objetivo de ganar y así avanzar a la siguiente a la ronda del torneo. Los dirigidos por el entrenador interino Luis Armando González Bejarano vienen de caer 4-0 ante Pumas, y ahora buscarán reencontrarse con la victoria en Florida.

Los Angeles FC, por su parte, bajo la dirección técnica de Bob Bradley, no disputan un duelo oficial desde noviembre por la MLS, por lo que contra Cruz Azul se espera un duelo muy emocionante. Con Carlos Vela como principal novedad, los 'Black and Gold' tienen claro que ser eliminados no es una opción, motivo por el cual harán lo posible por hundir más a la 'Máquina'.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Los Angeles?

Día: Miércoles 16 de diciembre

Hora: 22:30 hs (ET) / 19:30 hs (PT) / 21:30 hs (México)

Lugar: Orlando City Stadium, Florida

Cruz Azul vs. Los Angeles FC: cara a cara

Horarios por países del Cruz Azul-LAFC

- España: 04:30 horas del jueves

- Argentina: 00:30 horas del jueves

- Uruguay: 00:30 horas del jueves

- Brasil: 00:30 horas del jueves

- Chile: 00:30 horas del jueves

- Paraguay: 00:30 horas del jueves

- Bolivia: 23:30 horas

- Venezuela: 23:30 horas

- Colombia: 22:30 horas

- Ecuador: 22:30 horas

- Perú: 22:30 horas

¿Dónde ver en vivo el Cruz Azul vs. LAFC en USA?

El partido por la Concachampions entre Cruz Azul y Los Angeles FC a disputarse el miércoles 16 de diciembre será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. TUDN y FOX Sports 2 serán los encargados de pasar el encuentro en USA, mientras FOX Sports hará lo propio en México.

Cruz Azul vs. Los Angeles FC: pronósticos

Como era de esperarse en la previa, Cruz Azul es favorito a quedarse con la victoria este miércoles cuando visite a Los Angeles FC en Florida. Los 'Cementeros' tienen +135 de probabilidades de llevarse el encuentro, mientras que sus rivales tienen probabilidades de +175. En esta misma línea, un empate entre ambos supondría un pago de +230.

Resultado FanDuel Cruz Azul +135 Empate +230 Los Angeles FC +175

* Cuotas a través de FanDuel

