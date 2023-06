Dónde ver Japón vs. El Salvador EN VIVO por un amistoso 2023: minuto a minuto

Dentro de los varios encuentros que se presentan dentro de la Fecha FIFA, El Salvador jugará frente a Japón dentro de un amistoso. El partido se disputará HOY, jueves 15 de junio, con sede en el Toyota Stadium a partir de las 04:00 hora salvadoreña, sumado a la transmisión EN VIVO para El Salvador por los canales TCS GO y Canal 4 El Salvador.

Situándose en la realidad local, los “Samuráis Azules” van trabajando con el combinado que permitirá desembocar a principios de 2024 en la Copa Asiática, cuyo grupo se compone con Indonesia, Irak y Vietnam. Ante lo mencionado, quienes son comandados por Hajime Moriyasu vienen de caer 2-1 frente a Colombia, además que el próximo encuentro será frente a Perú.

Mientras que la visita tiene a “La Selecta” con el objetivo enfocado dentro de la Copa Oro 2023, donde jugará frente a Costa Rica, Panamá y un vencedor de la preliminar en el Grupo C. Quienes poseen a Hugo Pérez como entrenador saben que antes de disputar el certamen de la Concacaf van a estar jugando contra Corea del Sur el martes 20 de junio.

¿Dónde VER en VIVO la transmisión de Japón vs. El Salvador por un amistoso 2023?

Canales de televisión y vías de streaming

Japón vs. El Salvador se podrá mirar hacia todo el país salvadoreño EN VIVO vía TCS GO y Canal 4 El Salvador a partir de las 04:00 hora salvadoreña. No existe otra vía de transmisión al resto de Latinoamérica, por lo que puedes seguir el minuto a minuto en Bolavip.

Horario por países

Argentina: 07:00 horas

Brasil: 07:00 horas

Uruguay: 07:00 horas

Chile: 06:00 horas

Paraguay: 06:00 horas

Bolivia: 06:00 horas

Venezuela: 06:00 horas

Colombia: 05:00 horas

Ecuador: 05:00 horas

Perú: 05:00 horas

México: 04:00 horas

Estados Unidos: 03:00 horas PT y 06:00 horas ET

España: 12:00 horas

MINUTO a MINUTO entre Japón y El Salvador