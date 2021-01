Mexicanos que no sabías que jugaron en la MLS

Durante los últimos años, alrededor de década y media, la Major League Soccer creció a pasos agigantados desde varios puntos de vista: económico, futbolístico, estructural, político y popular. Y continúa en proceso de expansión continental y mundial.

Una de las razones por las cuales la liga norteamericana evolucionó sin prisa y sin pausa ha sido la gran cantidad de jugadores profesionales extranjeros que arribaron a dicho país para enriquecer y jerarquizar el producto llamado soccer. Entre ellos, los mexicanos dijeron presente.

Desde Luis Pájaro Hernández, pasando por Guillermo Franco y Carlos Hermosillo, hasta llegar a Adolfo Bofo Bautista, la lista de futbolistas nacidos en la nación vecina es cada vez más extensa.

25. Martín Zúñiga (Chivas USA)

El guardameta nunca esperó que una lesión lo retire de las canchas. Fuente: Getty Images

El Pulpo Martín Zúñiga fue un portero nacido en Tampica que solamente jugó 7 meses en Chivas de los Estados Unidos en 2005 hasta su retiro definitivo. Proveniente de Tiburones Rojos, una lesión irrecuperable lo sacó de las canchas para siempre y el guardameta pasó a ser leyenda.

24. Mariano Trujillo (Chivas USA)

El mediocampista en acción en un partido en la MLS. Fuente: Getty Images

Volante versátil si los hay, Mariano Trujillo llegó a la MLS en 2009 desde Atlante hasta fines de 2011, cuando quedó libre: su único paso por el extranjero en su carrera profesional resultó en Chivas USA, club donde no consiguió títulos oficiales.

23. Francisco Uribe (San José)

Paco no pudo demostrar en EEUU lo hecho en América de México. Fuente: Getty Images

Desde 1998, los 734 minutos han sido el total de tiempo en cancha del delantero Francisco Paco Uribe, oriundo de Cuernavaca, quien vio 3 amarillas, dio 5 asistenciasd y marcó 2 tantos. Sin embargo, no sorprendió como le hubiese gustado en su única experiencia en el extranjero.

22. Rafael Baca (San José)

3 años le bastaron a Baca para quedar conforme en San José. Fuente: Getty Images

2011 fue el año que el volante Rafael Baca pasó por San José, institución que lo vio vestir sus colores hasta 2014 y que también lo disfrutó cuando ganaron la Supporters Shield en su primera temporada. "Los jugadores se ven motivados en San José. Es una gran opción, es un bonito lugar para vivir", afirmó unos años después luego de su partida.

21. José Manuel Abundis (New England)

La experiencia extranjera en USA no terminó siendo auspiciosa. Fuente: Getty Images

Nacido en Guadalajara, el delantero que compartió plantel con Dempsey y Donovan fue a probar suerte en 2006 fuera de México en la MLS, más precisamente en New England Revolution, para conocer otra liga tras su conflictiva salida del Toluca: solamente 6 duelos y un solo gol, a pesar de un contrato por 3 años que le fueron ofrecido.

20. Damián Álvarez (Dallas, New England)

Un par de clubes a fines del milenio pasado fue lo que vivió Álvarez. Fuente: Getty Images

El único futbolista de este listado que se desempeñó en más de un club estadounidense se llama Damián Álvarez: Dallas y New England. El primero entre 1997 y 1998, mientras que el segundo en 1999. Entre US Open Cup, liga y play-offs, el atacante disputó 41 juegos, hizo 17 dianas y entregó 7 asistencias.

19. Missael Espinoza (San José)

Espinoza en épocas de MLS con la camiseta de San José. Fuente: Getty Images

El primer honor del Jugador Más Valioso de la historia de San José fue para Missael Espinoza, quien en 1996 se calzó la playera del mencionado club durante 26 cotejos por los puntos, en los cuales entregó 5 pases-gol y mandó la pelota una decena de ocasiones a la red rival. Permaneció un año a préstamo desde Chivas.

18. Daniel Guzmán (San José)

El atacante arribó a la MLS en el epílogo de su vida deportiva profesional. Fuente: Getty Images

El ex centrodelantero Daniel Guzmán disputó solamente 3 compromisos oficiales (sin anotaciones personales) para san José en 1997, durante pocos meses, proveniente del Atlas mexicano. El azteca estaba en el ocaso de su carrera y, tras esa experiencia estadounidense, se retiró en Pachuca.

17. Luis Ángel Landín (Houston)

Landín las vivió todas en la liga estadounidense. Fuente: Getty Images

Houston Dynamo resultó ser la casa del delantero Luis Ángel Landín entre 2009 y 2010, tiempo que la afición lo pudo y supo vivir durante 19 cotejos oficiales, meter solo un par de dianas, dar 3 asistencias, recibir una amarilla y ser expulsado en una sola ocasión: el oriundo de Zamora de Hidalgo llegó a préstamo del Monarcas de Morelia.

16. Daniel Osorno (Colorado)

Su estadía en el país vecino no resultó tan fructífera como sí lo fue en su tierra. Fuente: Getty Images

El ex extremo izquierdo Daniel Osorno no llegó a desplegar todo su talento entre 2007 y 2008 en las filas del Colorado Rapids de la MLS, club en el cual solo disputó 3 cotejos, usó el número 16 y no metió ningún gol en ese periodo. Llegado de Atlas, el delantero por afuera tuvo que regresar a su país para continuar su carrera en Puebla.

15. Giovani Casillas (Chivas USA)

Casillas tuvo una mala y una buena experiencia con 2 técnicos distintos. Fuente: Getty Images

El volante contó también con una sola ocasión de emigrar fuera de México para pulir sus capacidades futbolísticas: las Chivas de la MLS le dieron la chance de hacerlo realidad en 2013 por 4 meses, utilizando el dorsal 14 en su espalda, y arribado por expreso pedido del entonces director técnico José Luis Sánchez, ya que su ex entrenador John Vant Ship no lo ponía en el Rebaño Sagrado mexicano.

14. Carlos Salcedo (Salt Lake)

Tras una prueba en ZRB Academy, le llegó la hora de codearse con la elite de la MLS.

Fuente: Getty Images

El defensor que llegó al mundo en Guadalajara, Carlos Salcedo, entre 2013 y 2015 pasó por Real Salt Lake proveniente de ZBR Academy. Los 1870 minutos oficiales entre 25 oportunidades de ingreso al verde césped y los subcampeonatos de la MLS Cup y de la Copa Lamar Hunt 2013 han sido el palmarés individual del azteca, quien luego de ese lapso se fue a Chivas de su ciudad natal.

13. Gonzalo Pineda (Seattle)

Sus últimos momentos en el fútbol los vivió en Seattle. Fuente: Getty Images

El volante Gonzalo Pineda, ya retirado de la actividad profesional, recaló en Seattle Sounders para dejar el fútbol para siempre tras 13 años de carrera, proveniente de Chivas de Guadalajara. Entre 2014 y 2016, el mencionado azteca pudo experimentar otra liga además de la ya conocida por él, la Liga MX.

12. Eduardo Lillingston (Chivas USA)

Con la playera de Chivas de Estados Unidos en una entrada en calor. Fuente: Getty Images

Un par de ocasiones con los colores de Chivas USA le bastaron a Eduardo Lillingston para jugar fuera al fútbol de México: el primer ciclo se dio en 2009 y el restante en 2010 por medio año. Entre Tijuana e Indios de la Liga MX, el veterano futbolista llegó las dos veces a préstamo, jugó 25 veces y convirtió 8 dianas en total.

11. Luis Hernández (LA Galaxy)

El Pájaro no voló tan alto en la MLS como él hubiese querido. Fuente: Getty Images

El campeón de la US open Cup Lamar Hunt en 2001, el ex delantero mexicano Luis Pájaro Hernández tuvo un paso no tan fructífero por Los Ángeles Galaxy de la MLS como esperaban él mismo y sus seguidores. Nacido en Poza Rica, anotó 15 dianas y entregó 7 pases-gol durante 40 oportunidades que vistió la playera de la franquicia angelina.

10. Carlos Fierro (San José)

Mezcla de juventud y experiencia, Fierro lleva 2 temporadas en San José. Fuente: Getty Images

Petición especial del ex director técnico argentino Matías Almeyda, el nacido en Ahone hace 26 años llegó a San Jose Earthquakes en 2019 desde el fútbol mexicano, momento en el que disputó 26 choques con 14 goles y 4 asistencias, datos distribuidos en más de 1800 minutos, hasta la actualidad.

9. Efraín Juárez (Vancouver)

Del listado en cuestión, el único que vive en Canadá es Juárez. Fuente: Getty Images

Con pasado como capitán en el Vancouver Whitecaps, las dos asistencias en 16 cotejos oficiales de Efraín Juárez han sido todo lo que pudo mostrar en Canadá, ya que un par de tarjetas rojas recibidas lo marginaron de un equipo al cual arribó en 2018 por expreso pedido del por entonces entrenador Carl Robinson.

8. David Patiño (Colorado)

Ya como entrenador, Patiño no recuerda con orgullo su paso por la MLS. Fuente: Getty Images

El ex punta de 53 años pasó por Colorado Rapids durante unos escasos 6 meses en 1997 desde Monterrey hasta su regreso definitivo a Rayados. Su estadía totalizó 2156 minutos en el verde césped, de los cuales se repartieron en 29 encuentros, más 6 goles y 5 asistencias.

7. Ramón Ramírez (Chivas USA)

3 temporadas hasta una lesión fue todo lo mostrado en Estados Unidos. Fuente: Getty Images

34 encuentros, 4 goles, 2843 minutos y 3 asistencias, completaron la estadía del nacido en Tepic hace 51 años, Ramón Ramírez, quien vistió los colores del Chivas USA entre 2005 y 2007, año que decidió colgar los botines. El ex volante zurdo y leyenda del fútbol mexicano tuvo que retirarse por una severa lesión.

6. Nery Castillo (Chicago Fire)

Con mucho viaje y conocimiento futbolístico, Castillo jugó en 6 ligas diferentes. Fuente: Getty Images

Desde el Dnipro ucraniano, el oriundo de San Luis Potosí, Nery Castillo, recaló en Chicago Fire para terminar disputando solamente 8 choques oficiales por liga local, sin conversiones y tampoco sin estrellas obtenidas. Además, el azteca también tuvo pasos por Manchester City, Shakhtar, Aris Salónica y Rayo Vallecano.

5. Duilio Davino (Dallas)

El zaguero el día de su presentación oficial en Dallas FC. Fuente: Getty Images

El ex defensor central Duilio Davino, actualmente de 44 años, contó con una sola experiencia en el exterior y la vivió entre 2007 y 2009 en Dallas: 24 partidos jugados y ningún grito han sido las estadísticas más importante para quien fuera capitán del América de México.

4. Adolfo Bautista (Chivas USA)

Platinado, el Bofo no mostró toda su magia ni capacidad goleadora del otro lado de la frontera.

Fuente: Getty Images

El excéntrico delantero pelado y rubio Adolfo Bofo Bautista arribó a Chivas USA en 2014, pero su rendimiento individual no resultó el mejor: los 7 cotejos sin convertir goles y sin coronaciones derivaron en la rescisión del contrato para el nacido en Dolores de Hidalgo.

3. Guillermo Franco (Chicago)

El ex San Lorenzo nunca se afianzó en Norteamérica. Fuente: Getty Images

El delantero nacido en Corrientes, Argentina, de 44 años, pasó por las filas de Chicago Fire casi en el epílogo de su trayectoria profesional: entre 2012 y 2013 vistió esa playera por 3 encuentros hasta su retiro final luego de llegar libre del Pachuca, en los cuales no marcó goles y solo estuvo 4 meses.

2. Carlos Hermosillo (LA Galaxy)

Dos campeonatos en la MLS y selección mexicana para Hermosillo. Fuente: Getty Images

Otro artillero azteca que dejó huella en las últimas décadas fue sin dudas Carlos Hermosillo, quien brilló entre 1998 y 1999 en Los Ángeles Galaxy con 34 duelos, 14 goles, 16 asistencias y 3706 minutos disputados en el oeste estadounidense: un par de torneos consecutivos para el ex internacional con la selección mexicana.

1. Hugo Sánchez (Dallas)

Entre las más de 4 centenas de dianas, Hugol cuenta los que hizo en Dallas. Fuente: Getty Images

El goleador mexicano de más de 400 tantos en su carrera, el exquisito atacante Hugo Sánchez tuvo un pasado corto en Dallas Burn, en 1996, con un total de 25 compromisos, 7 gritos sagrados y 5 asistencias durante más de 1700 minutos. Llegado del Link austríaco, el actual entrenador generó un impacto mediático y futbolístico con su arribo a la MLS.

