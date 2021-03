Guillermo Franco sueña con dirigir a Rayados de Monterrey

Sin dudas que Guillermo Franco es uno de los destacados futbolistas que ha vestido la playera de Rayados de Monterrey, y en esta mañana de jueves, el predio El Barrial tuvo la honorífica visita del ex jugador de La Pandilla que también supo ser mundialista con la Selección Mexicana de Futbol.

El delantero argentino nacionalizado Tricolor dialogó con los medios de comunicación luego de su incursión en el predio del conjunto regio, y reveló que ha comenzado a realizar el curso para convertirse en entrenador profesional.

"Dentro de la planificación familiar y personal, estuvo el hecho de salirme un poquito del tema futbolístico. Dentro de esa planificación familiar estaba empezar mi curso como entrenador, para ver qué surge, para ver qué onda. Estoy en ese proceso. No significa que tengo claro que quiero ser entrenador en un cien por ciento, pero sí empecé mi curso y claro que esto me vuelve a refrescar cosas, venir, saludar y ver los trabajos y los entrenamientos me trae mucho a la cabeza lo que fue mi vida durante mucho tiempo", expresó.

Continuando por la misma senda, el ex Villarreal de España volvió a reiterar su amor por La Pandila, y subió la apuesta: confesó que comienza a soñar con poder dirigir a Monterrey en un futuro.

"La verdad este es un club y no estoy diciendo nada nuevo. Es una institución a la cual quiero mucho y voy a querer toda la vida. Es una institución que me robó el corazón, por todo lo vivido, dentro de este proceso que empecé, la planificación que les comento. Comienza uno a soñar. Se trata la vida de eso, así como cuando fui jugador soñaba con cosas. Ahora que empecé este proceso. Empiezas a soñar cosas y dentro de estos sueños claro que está ésta institución que uno quiere tanto, pero es un proceso que acabo de empezar", soltó.

El Guille, campeón con Rayados en el Clausura 2003 y máximo goleador en el Apertura 2004, habló sobre la relación que mantiene con Javier Aguirre, estratega que lo convocó para el Mundial de Sudáfrica 2010, y su deseo de que el Vasco triunfe con el equipo en la Liga MX.

"Tuve la posibilidad de estar con él. La etapa del Mundial 2010, el proceso de eliminatoria, la gira europea, un gran respeto, un cariño, el agradecimiento más allá de haber confiado en mí en ese momento. Una gran persona, un perfil de entrenador, muy bueno, la verdad que me puso muy contento cuando Rayados tomó esa decisión. Le puede ir muy bien, esto es fútbol, el tema de los resultados no acompañan a veces, pero espero que tenga tiempo para demostrar todo lo que sabe. Además, tiene un cuerpo técnico muy preparado, muy capaz, espero le vaya muy bien", declaró.

Lee También