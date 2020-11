La temporada 2020 de la MLS está llegando a su fin y, antes de que eso ocurra, la liga reveló las 25 camisetas más vendidas de la competitión. Como era de esperarse, la mayoría de ellas pertenecen a los mejores jugadores de la Major League Soccer, pero también hay algunas sorpresas interesantes.

Ha sido un extraño 25 aniversario para la liga. Se había planeado una celebración que durara un año para recordar su relativamente corta historia. Luego, la pandemia golpeó y puso muchos, si no todos, los festejos en espera.

Sin embargo, eso no frenó a que los fanáticos compraran las casacas de su equipo y jugador favorito. Es por eso que en esta oportunidad les traemos las 25 camisetas de la MLS más vendidas en 2020. ¿Un dato curioso? Dieciocho de ellas le pertenecen a futbolistas latinoamericanos. ¡Mira de quiénes se trata!

25. Ezequiel Barco

Camiseta de Ezequiel Barco de Atlanta United (mlsstore.com).

Puede ser extraño ver a Ezequiel Barco en esta lista, dado que ha jugado relativamente poco en sus tres temporadas de la MLS. El mediocampista ofensivo argentino ha mostrado destellos de brillantez, pero nunca se convirtió en una verdadera estrella del Atlanta United o de la ligal

24. Cristian Roldán

Camiseta de Cristian Roldán de Seattle Sounders (mlsstore.com).

El favorito de los fanáticos de los Seattle Sounders ha sido una pieza clave del mediocampo del equipo desde 2015. Cristian Roldán jugó más de 150 partidos para los Rave Green y hasta participó de varios juegos de la selección de USA. Probablemente mucho se sorprenderán al saber que sólo tiene 25 años. Parece que ha estado por aquí desde siempre.

23. Lucas Zelarayán

Camiseta de Lucas Zelarayán de Columbus Crew (mlsstore.com)

Lucas Zelarayán, quien arribó a la MLS esta temporada proveniente de Tigres de la Liga MX, se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la liga en 2020. El argentino anotó 6 goles en 16 partidos, pero lo más importante es que revitalizó el mediocampo del Columbus Crew.

22. Walker Zimmerman

Camiseta de Walker Zimmerman de Nashville SC (mlsstore.com)

¿Sorprendidos? Sí, Walker Zimmerman es el número 22 de la lista. El defensor del Nashville SC ha sido sólido para la franquicia de expansión, incluso siendo una pieza clave para llegar a los playoffs. El central es uno de los mejores en su puesto en la MLS y hasta se ganó un pueso en la selección de USA.

21. Cristian Pavón

Camiseta de Cristian Pavón de LA Galaxy (mlsstore.com).

Cristian Pavón, el único brillante en un terrible 2020 para Los Angeles Galaxy, llegó cedido a préstamos por Boca Juniors la temporada pasada y ha sido un destacado jugador semana tras semana. Los Galácticos, por otro lado, han dejado mucho que desear. Consigue su camiseta ahora, ya que las posibilidades de que vuelva para el 2021 son escasas.

20. Jonathan dos Santos

Camiseta de Jonathan dos Santos de LA Galaxy (mlsstore.com)

Los jugadores de la selección mexicana son muy populares en la MLS, y Jonathan dos Santos no es la excepción. Ha sido un futbolista más que decente para el Galaxy, trabajador, y buen pasador. Salió de la sombra de su hermano y se convirtió en una pieza principal en el mediocampo del equipo y el Tricolor.

19. Chris Wondolowski

Camiseta de Chris Wondolowski de San José Earthquakes (mlsstore.com)

El experimentado goleador de la MLS sigue encendiendo las redes en la liga a sus 37 años de edad. Se rumorea que Chris Wondolowski regresará para el 2021, aunque no es seguro que siga en San José Earthquakes.

18. Johnny Russell

Camiseta de Johnny Russell de Sporting Kansas City (mlsstore.com)

Uno de los jugadores más subestimados de la MLS. El escocés Johnny Russell ha sido fundamental para el Sporting Kansas City durante los últimos años. Continuó en la temporada 2020 marcando 6 goles en 21 partidos.

17. Diego Rossi

Camiseta de Diego Rossi de LAFC (mlsstore.com).

Diego Rossi, ganador de la Bota de Oro de la MLS 2020, tuvo un año en el que logró alcanzar su mejor potencial en el LAFC luego de tres temporadas de mejora constante. No sólo ganó el premio al máximo goleador de la liga, sino que finalmente obtuvo su tan esperada convocatoria a la selección uruguaya.

16. Edison Flores

Camiseta de Edison Flores de DC United (mlsstore.com).

Se suponía que el internacional peruano Edison Flores iba a llevar al DC United a los primeros puestos, pero tanto él como el equipo en general tuvieron una mala temporada 2020. El mediocampista sufrió una lesión, por lo que sóloo pudo jugar 13 partidos y dar 3 asistencias.

15. Nicolas Lodeiro

Camiseta de Nicolás Lodeiro de Seattle Sounders (mlsstore.com)

El mediocampista uruguayo es uno de los mejores jugadores de la historia de los Sounders y, francamente, uno de los más destacados número 10 que ha competido en la liga. Nicolás Loderio, dos veces campeón de la Copa MLS, busca ganar su tercer trofeo con el equipo de Seattle esta temporada.

14. Alan Pulido

Camiseta de Alan Pulido de Sporting Kansas City (mlsstore.com).

El cotizado internacional mexicano no defraudó en su primer año en la MLS para el Sporting Kansas City. Alan Pulido marcó 6 goles en 12 partidos y con una temporada en su haber, será uno de los jugadores más entretenidos para observar en 2021.

13. Diego Chará

Camiseta de Diego Chará de Portland Timbers (mlsstore.com)

Diego Chará ha estado con los Portland Timbers desde 2011, es el corazón y el alma del equipo. A los 34 años, el mediocampista defensivo ha demostrado ser muy resistente a las duras condiciones de la MLS, siendo uno de los jugadores favoritos de los aficionados de la franquicia durante más de 8 temporadas.

12. Alejandro Bedoya

Camiseta de Alejandro Bedoya de Philadelphia Union (mlsstore.com).

El veterano de la Copa del Mundo 2014 para la selección de Estados Unidos ha sido un líder vital para el Philadelphia Union, no sólo en el campo sino también fuera de él. Alejandro Bedoya fue uno de los primeros jugadores de la MLS en hablar sobre temas sociales en los Estados Unidos y se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de la historia del equipo.

11. Diego Valeri

Camiseta de Diego Valeri de Portland Timbers (mlsstore.com)

Ningún jugador se identifica tanto con su club como Diego Valeri en Portland Timbers. El argentino ha hecho todo en el equipo: ganó la Copa MLS, el torneo MLSisBack, y se consolidó en la comunidad.

10. Brenden Aaronson

Camiseta de Brenden Aaronson de Philadelphia Union (mlsstore.com)

Consigue su camiseta mientras puedas porque Brenden Aaronson se irá de la liga. En sus dos temporadas en la MLS ha jugado 51 partidos marcando 7 goles para Philadelphia Union. Tiene mucho talento y será transferido al RB Salzburgo de Austria al final de la temporada. Es uno de los jugadores más talentosos que ha salido de la Major League Soccer, y no pasará mucho tiempo antes de que sea convocado para la selección de Estados Unidos.

9. Blaise Matuidi

Camiseta de Blaise Matuidi de Inter Miami (mlsstore.com)

El ganador de la Copa del Mundo llegó al Inter Miami para darle al equipo justo lo que necesitaba. El liderazgo y trabajo duro de Blaise Matuidi fueron decisivos para cambiar las cosas en una franquicia que no había comenzado con los mejores resultados. Será una pieza fundamental en el 2021.

8. Raúl Ruidíaz

Camiseta de Raúl Ruidíaz de Seattle Sounders (mlsstore.com).

El internacional peruano demuestra lo que mejor sabe hacer: poner el balón al fondo de la red. Raúl Ruidíaz no ha sido más que letal para los Sounders, marcando 33 goles en 53 partidos. El delantero es uno de los favoritos de los aficionados de Seattle y uno de los mejores en su posición de la liga.

7. Nani

Camiseta de Nani de Orlando City SC (mlsstore.com)

El ex centrocampista del Manchester United ha remodelado el Orlando City, ayudándolo a llegar a sus primeras eliminatorias de la Copa MLS. Nani ha sido un líder para el equipo y todo un espectáculo esta temporada, con goles y asistencias admirables.

6. Gonzalo Higuaín

Camiseta de Gonzalo Higuaín de Inter Miami (mlsstore.com)

El argentino ex delantero de la Juventus y Real Madrid, entre otros, es el jugador mejor pagado de la liga. Al igual que Matuidi, la llegada de Gonzalo Higuaín al Inter Miami cambió por completo al equipo. Aunque todavía no ha conseguido demostrar todo su potencial goleador, no hay dudas de que ha sido una de las grandes incorporaciones de la liga en 2020.

5. Rodolfo Pizarro

Camiseta de Rodolfo Pizarro de Inter Miami (mlsstore.com)

Tardó un poco en adaptarse a la MLS, pero con un poco de apoyo dio un giro a su temporada y consiguió demostrar toda su clase. Rodolfo Pizarro e Higuaín apenas están empezando a jugar juntos, pero ya han demostrado una conexión que los fanáticos podrán seguir disfrutando en 2021.

4. Jordan Morris

Camiseta de Jordan Morris de Seattle Sounders (mlsstore).

Los fanáticos esperan cada vez más de Jordan Morris. Y no es ninguna sorpresa, teniendo en cuenta que ha sido una pieza clave en el ataque de los Seattle Sounders en los últimos años y es convocado con frecuencia a la selección de Estados Unidos.

3. Josef Martínez

Camiseta de Josef Martínez de Atlanta United (mlsstore.com)

El hombre más letal de la MLS. Josef Martínez sufrió una grave lesión que no le permitió seguir convirtiendo goles para el Atlanta United pero, de todas maneras, su camiseta integra el podio de ventas de la temporada. El delantero venezolano volverá en 2021, y pondrá en alerta a todos los porteros una vez más.

2. Javier 'Chicharito' Hernandez

Camiseta de Javier Chicharito Hernández de LA Galaxy (mlsstore.com)

Al menos Chicharito está vendiendo camisetas, porque no ha hecho mucho más en su decepcionante primera temporada de la MLS. El Galaxy fue uno de los peores equipos de la liga este año y Hernández acompañó el flojo rendimiento, marcando 2 goles en 12 partidos.

1. Carlos Vela

Camiseta de Carlos Vela de LAFC (mlsstore.com)

La camiseta más vendida de la temporada de la MLS le pretenece a la superestrella de LAFC. Carlos Vela ha sido nada menos que el Jugador Más Valioso de la liga con grandes goles y un fuerte liderazgo. El 2020 no fue su mejor año, ni tampoco del equipo, pero en el 2021 podría finalmente ser capaz de llevar a la franquicia a su primera Copa de la MLS.

Lee También