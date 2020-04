A Benavente le preguntaron por equipos peruanos y respondió: "El primero es Alianza Lima"

Cuando Cristian Benavente decidió jugar por Perú muchos se ilusionaron. Un jugador de las canteras del Real Madrid se pondría la Blanquiroja y la noticia esperanzaba.

En los primeros partidos con las menores destacó, sin embargo después su carrera fue frenándose. Su rendimiento en la Selección nacional tampoco estaba a la altura.

Igual, el se siente identificado por el fútbol peruano y cada vez que puede lo manifiesta. De las últimas horas, de hecho, le preguntaron por los clubes del medio local.

"¿Cuál es el primer equipo del fútbol peruano que se te viene a la cabeza?", le preguntaron en AS. "Te diría que el primero es Alianza Lima", respondió el Chaval.

"Alianza Lima tiene en casa, por parte de la familia de mi abuelo, muchos aficionados y por eso es el primero que se me viene a la mente", confesó. "Eso no quiere decir que sea fan, pero sí el primero que se me viene a la cabeza", explicó luego.

Además, le mandó un guiño a Zambrano y al club en donde juega: "Me llevo bien con Carlos que por cierto tengo pendiente pedirle la camiseta de Boca, que me encanta".

