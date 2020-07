A Gallardo no le va a gustar lo que dijo Tevez ayer a la noche

Una foto de Carlos Tevez rodeado de 12 personas, todos sin barbijo ni distanciamiento social, hizo estallar la polémica alrededor del jugador de Boca.

De igual manera, al poco tiempo él mismo se ocupó de primero sacar un comunicado y luego hablar con Intratables, por América TV, para desmentir todo lo que se decía, como que luego de esa imagen habían jugado un partido de fútbol.

+El comunicado de Tevez:

Aprovechando que ya lo tenían ahí, le consultaron sobre la posible vuelta del fútbol argentino, y el 'Apache' dejó bien en claro su postura.

La misma va totalmente en contra de todo lo que escuchamos de parte de Marcelo Gallardo semanas atrás, quien presionó para la vuelta a los entrenamientos lo antes posible.

"Tengo mi opinión, hay mucha presión de todos lados. El fútbol tiene muchos negocios, pero habiendo gente enferma y muriendo es dificil. Es dificil volver ahora con los hospitales colapsados. No podemos salir de esa realidad, para mí no es momento de volver. Después, con las empresas y los negocios del fútbol no me puedo meter. Si no podemos entrenar de acá al 10 de agosto, la fecha de la Conmebol se cambia. El club y la AFA saben que no podemos quemar etapas. No me preocupa eso, sino que la gente esté sana, que esto pase rápido y que vuelva a la normalidad. No me preocupa que la Conmebol ponga fecha, es tentativa. Si no volvemos a entrenar va a ser difícil que juguemos", comenzó el '10'.

Luego, reveló que familiares suyos estuvieron infectados por la pandemia: "Todo esto es muy feo. Tengo gente cercana que la pasa mal, como mi suegro y mi suegra, la verdad es que los pude sacar, pero estuvieron internados. Nos tocó a todos y por suerte ellos pudieron salir".

Y agregó: "Por eso uno se siente dolido, tengo a la familia acá resguardada, tranquila. Pero esto nos agarra a todos. Uno está sensible, enojado con toda esta situación, quiero que la gente se cuide. Hay que cuidarse, hacer lo posible para que esto pase rápido".

Más allá de todo esto, para cerrar, avisó: "Esto lo manejan la AFA y los clubes. Si Boca me dice que hay que presentarse, volvemos a Buenos Aires".

