A Quintero le preguntaron si jugaría en Boca y su respuesta fue contundente

Juan Fernando Quintero es uno de los principales ídolos de River Plate en la era moderna. Y la explicación es clara: el exquisito volante colombiano marcó un golazo inolvidable en la gran final de la Copa Libertadores de América contra Boca Juniors.

Ese día, Quintero pasó a la inmortalidad para todos y cada uno de los hinchas Millonarios. Pero, además, supo deleitar a todos ellos partido tras partido, jugando y haciendo jugar con su talento fenomenal y marcando otros tantos importantes.

Sin embargo, lamentablemente para el conjunto del barrio porteño de Núñez, Quintero, que no venía siendo considerado titular para Marcelo Gallardo en los últimos tiempos, tomó la determinación de marcharse al fútbol de China.

De todas maneras, el amor de Juanfer por River sigue intacto. Y eso quedó muy claro cuando al mundialista con la Selección Colombia le preguntaron si se pondría la camiseta de Boca si recibe el llamado de Juan Román Riquelme.

"Yo tengo admiración por Riquelme, pero si me llama le digo que no sin dudarlo. Jamás jugaría en Boca por todo lo que siento por River. Vi el Superclásico del sábado y me afloraron los sentimientos. Se nos escapó el triunfo. En Argentina encontré una pasión por el fútbol que no vi en ningún otro lado. Es amor u odio", comenzó señalando.

"Quiero que River pase a la final de la Copa Libertadores. No importa lo que pase con Boca. La final de Madrid es única, algo como eso no va a volver a pasar, pero ojalá que se dé otra final River vs. Boca y ojalá que gane River. De eso se trata, de hacer historia", completó en diálogo con 'River en Línea'.

