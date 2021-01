River le preguntó al Bichi Fuertes por un jugador: "Compren con los ojos cerrados"

A la hora de armar una lista de goleadores históricos del fútbol argentino, el nombre de Esteban Fuertes siempre debe estar presente.

Quien supo romperla toda en Colón de Santa Fe hoy disfruta de su retiro y claro, tiene muchas historias para contar.

Por ejemplo, la que le comentó al canal de YouTube Doble Mérito, luego de que le consultaran por un jugador al que le vio "pasta" antes que nadie.

El 'Bichi' no dudó en mencionar a Lucas Alario, y se explayó: "Él debuta en cancha de Colón, cuando yo me retiro él entra por mí, pero yo lo veía en los entrenamientos y me di cuenta que él tenía algo especial".

Luego, agregó: "Te das cuenta primero la persona, y cómo es el pibe, uno muy centrado, muy profesional, de buena familia y con la cabeza a pesar de su corta edad, pensaba como un pibe de 25 años".

Para cerrar, confesó que desde Núñez lo llamaron antes de fichar al 'Pipa' y él fue claro: "Cuando me preguntan de River qué pensaba de él, dije que lo compraran con los ojos cerrados que no se iban a equivocar. Y bueno, creo que no se equivocaron".

Lee También