Acusaron a Maxi López de racista: "Se pasó todo el partido diciéndome negro de mier..."

Lamentablemente, el racismo es una realidad. Una realidad muy triste que volvió a quedar al descubierto en los últimos días con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos.

En medio de ese clima tenso, un futbolista brasileño salió al cruce para acusar fuertemente a Maximiliano López, experimentado delantero argentino surgido de River Plate.

Se trata de Marcelo Benevenuto, defensor central brasileño de 24 años de edad que defiende la camiseta de Botafogo. El futbolista acusó al artillero argentino de racista.

"Respiré profundo para no ser expulsado. Si hubiera podido jugar contra él de nuevo no sé qué hubiese pasado. Lo marqué todo el partido, nos empujamos en el área, él me empujó algunas veces pero después empezó a decirme que era un negro de mier...", narró Marcelo.

El hecho en cuestión sucedió en un partido en que se enfrentaron Vasco de Gama, equipo de Maxi López, y Botafogo, conjunto de Marcelo Benevenuto, el cual terminó empatado 1-1.

"Fue el jugador más estúpido contra el que jugué. No le hice nada en el partido y esto no lo hablé con nadie. Me controlé todo el partido pero cuando llegué a mi casa, me senté y pensé: 'Si jugamos de nuevo contra Vasco, me voy expulsado'", concluyó.

Marcelo Benevenuto marcando a Maxi López.

Lee También