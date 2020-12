Al borde de las lagrimas: lo que dijo Juan Cruz Real tras salir campeón con América

El conjunto Rojo de Cali se quedó con el título de la Liga BetPlay Dimayor 2020 y consiguió su título número 15 en su historia, y el tercero por Liga en la ciudad de Bogotá. A pesar de haber unos puntos más altos que otros, América se pudo imponer.

Luego de la vitoria, el entrenador argentino se mostró muy conmovido y dio unas palabras especiales para la hincha y la institución Roja. " Han sido seis meses muy duros. Estaba la vara alta y en algún punto nos maltrataron injustamente Uno es trabajador y necesita que le den un tiempo para poder demostrar".

“Han sido seis meses muy duros. Estaba la vara alta, y en algún punto nos maltrataron injustamente. Uno es trabajador y necesita que le den un tiempo para poder demostrar”, Juan Cruz Real ����



¡No te quedes sin escuchar la nota COMPLETA al DT 'escarlata'!#MuchoMásFútbol pic.twitter.com/AI2Ck3uf1D — Win Sports Tv ���� (@WinSportsTV) December 28, 2020

Además, agregó: "Fundamentalmente debo agradecerle machismo a mis jugadores que entregaron todo lo que tenían y en momentos critico supieron salir adelante y hoy estamos acá. Hoy espero que algún hincha de América me invite un cholao".

Y unas palabras especiales para sus jugadores: "Más que esta medalla, más que este título, me llevo las sensaciones que me dejan los jugadores, el proceso. No fue nada fácil, pero desde el primer día creyeron en nosotros. Dios es muy justo".

Le agradezco a todos los jugadores, no solamente a los que jugaron, los que estuvieron desde afuera también ayudaron, esto también es de ellos. Afortunadamente tuve un cuerpo técnico que fue respaldado por los jugadores, que fueron los grandes protagonistas".

Lee También