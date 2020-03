Alario contó qué fue lo último que le dijo a Gallardo cuando se fue de River

Lucas Alario no tuvo su mejor salida de River. Se fue cuando el Millonario estaba disputando una edición de la Copa Libertadores. Abandonó el torneo en la mitad.

Le dolió mucho esta decisión a los hinchas del elenco de Núñez. Ni hablar a Marcelo Gallardo, quien veía cómo se escapaba su goleador.

Hoy, en diálogo con el Diario Olé, el ahora futbolista de Bayer Leverkusen habló del Múñeco y esos días difíciles.

"Después de que me fui de River no volví a hablar con Marcelo", empezó el crack. Igual, aclaró: "La relación terminó bien".

Sobre cómo fue la despedida, contó: "Nos despedimos como tenía que ser. Le agradecí todo lo que él hizo por mí, le dije que se portó muy bien siempre conmigo, que gracias a él yo pude jugar esos dos años en River...".

"Seguro que me sirvió para llegar más formado acá. Esa exigencia que tiene Marcelo es muy buena, porque si no das el 100% no jugás, vas para afuera. Sirve mucho para seguir creciendo y no conformarse nunca", cerró.

¿Volverán a estar juntos algún día?

