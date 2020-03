Alario, el Pollo Vignolo y Boca: "La respuesta va a ser que no"

Fue un momento que quedó en la memoria de muchos amantes del fútbol. Es más, algunos hasta usaron el "¿y si te llama Román?" para algo. Sí, estamos hablando de las entrevistas del Pollo Vignolo a Lucas Alario.

En la última, en 90 Minutos, el Pipa se divirtió tirándole al conductor: "Siempre me preguntás por Riquelme, me parece que te llevás algo por mes de cada nota que me hacés, ja".

En las últimas horas, en diálogo con el Diario Olé, el exdelantero de River se divirtió aclarando esto: "La contestación que le di al Pollo fue una broma. Me salió eso porque cada vez que él me hacía una nota salía el tema Boca, cuando yo ya había explicado en muchas ocasiones lo que pienso. Eso con Vignolo fue más un momento de diversión".

Además, fue muy tajante al responder que nunca jugaría en el Xeneize: "No me molesta porque la respuesta va a ser siempre la misma: que no. Pasa por lo que yo siento. A mí lo que diga el resto, por haber jugado en River, no me interesa. Yo sólo digo lo que siento, nada más".

Después de estas declaraciones, claro, los hinchas de River lo único que hacen es esperar con ansias la vuelta del goleador.

¡Grande, Pipa!

