Alberto Fernández opinó sobre la decisión de River de no jugar

El presidente Alberto Fernández en @radiomitre : “Como soy futbolero sé qué hay una disputa entre River y los otros clubes y me parece que quisieron cargar en River una actitud individual”

“Igual a mí me parece que el fútbol como cualquier espectáculo que nuclea gente es bueno que no lo hagamos. Si quieren jugar a puertas cerradas me parece espléndido. Si la TV además accede a que todos lo transmitan mejor aún”.