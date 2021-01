"No hubo acercamiento para seguir": Hohberg tras no renovar con Universitario

En entrevista a Gol Perú, Alejandro Hohberg contó detalles de lo que fue su salida de Universitario, equipo en el que fue el goleador del plantel con 13 anotaciones.

"En su momento me prometieron que ellos querían tenerme mucho tiempo y darme estabilidad. Pasaron los partidos, los momentos donde no ganábamos, el club no tenía un presupuesto fijo o eso era lo que ellos planteaban para hacer una propuesta".

Agregó: "Luego de llegar a la final la situación era incierta para casi el 90% de mis compañeros. Nadie tenía respuestas claras de parte de la administración. Como equipo nos dedicamos totalmente a las finales, pero sin tener una noción de lo que nos podía deparar el futuro con la ‘U’. Desde ese momento nunca tuve un acercamiento o una propuesta de algo económico o contrato de largo duración como se me había planteado en su momento”.

Tras no saber sobre su futuro, Alejandro Hohberg llegó a Sporting Cristal y se convirtió en el primer jugar en la historia del fútbol peruano en vestir la camiseta de los tres equipos más populares de forma consecutiva.

�� ¡Firma lista!



Alejandro Hohberg dejó su rúbrica en el papel y ya es oficialmente jugador celeste.



¡A dejarlo todo en la cancha! ��#FuerzaCristal #SomosFamilia pic.twitter.com/nZvkzvsH1j — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) January 8, 2021

Alejandro es uno de los cuatro primeros refuerzos de Sporting Cristal. Antes llegaron Alejandro Gonzalez, Irven Ávila y Percy Prado.

