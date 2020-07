"Algo raro hay": Maxi Mendaña se mostró sospechoso por salida de Federico Rodríguez

Hace un mes, todos hablaban de Adrián Balboa. Su salida de Alianza Lima después de que lo hicieron venir de Uruguay, despertó las críticas nacionales e internacionales.

Uno de los temas más importantes de esta semana en el medio deportivo es su compañero y socio Federico Rodriguez. El uruguayo confirmó que no continuaría en en el club.

El motivo que alegó tanto la dirigencia como el jugador fue familiar. El Pelado tendrá pronto un hijo y su idea es estar en su país con su familia cuando este nazca.

Si bien esta versión fue la que más trascendió, algunos sospecharon. Maxi Mendaña, periodista uruguayo residente en Perú, fue uno de ellos.

"La salida de F. Rodríguez de AL me deja muchas dudas, entiendo que vaya a ser padre. Pero no creo que recién se haya enterado que iba a ser papá ayer. Me imagino que cuando regreso de uruguay ya sabía de esa situación. Algo raro hay", escribió en twitter.

Así también comenzaron las especulaciones ¿Salas tendrá algo que ver? ¿La situación del país con respecto al coronavirus? Muchas preguntas, una sola respuesta: no va más.

La salida de F. Rodríguez de AL me deja muchas dudas, entiendo que vaya a ser padre. Pero no creo que recién se haya enterado que iba a ser papá ayer. Me imagino que cuando regreso de uruguay ya sabía de esa situación. Algo raro hay. — Maxi Mendaña (@maximend92) July 27, 2020

Lee También