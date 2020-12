"Me dijeron adiós y arréglate": Ahmed contó cómo fue su salida de Alianza Lima

En las últimas horas surgió información de una supuesta demanda de Daniel Ahmed en contra de Alianza Lima con motivo de recibir todo su sueldo, sin embargo, el técnico argentino salió a desmentir los rumores.

"No he demandado a Alianza Lima. Me mandaron una carta notarial de despido y tenía la obligación de contestar esa carta. Contesté que estoy a disposición del club para cerrar mi salida en diálogo. Una demanda es algo judicial, algo que está en tribunales y no hay nada de eso", dijo Ahmed en entrevista a 'Azul y Blanco'.

Asimismo el técnico contó en Alianza Lima no le pagaron un saldo de dinero: "No me pagaron los pasajes para que mi familia regrese a Argentina, no me pagaron el saldo que quedó de mi sueldo. Estoy viviendo en una casa alquilada del club, eso fue lo que contesté. Cuando me sacaron me dijeron adiós y arréglate".

Daniel Ahmed también indicó que está cansado de las mentiras que se dicen de él: "Yo estoy bastante cansado porque me han difamado por esos 25 días que di la cara por el club. Llegué a Alianza para un proyecto, no para tomar el primer el equipo".

Daniel Ahmed fue despedido días después del descenso de Alianza Lima. Su salida se dio junto con la de Víctor Hugo Marulanda, quien fuera el gerente deportivo del club blanquiazul.

