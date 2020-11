Daniel Kanashiro: "A Alianza Lima solo le queda una bala para salvarse"

Alianza Lima enfrenta a Sport Huancayo en el Estadio Nacional este sábado 28 de noviembre desde las 3:30 de la tarde. El equipo dirigido por Daniel Ahmed suma cuatro partidos consecutivos sin ganar, pero deben romper esa estadística para no depender de otros y salvarse del descenso.

Con la salida de Mario Salas, el equipo fue dirigido por Guillermo Salas, quien estuvo en el banquillo cuando Alianza Lima venció 4-0 a Melgar. Para los otros partidos, el Fondo Blanquiazul designó a Daniel Ahmed como técnico, con el que ya suman cuatro partidos sin ganar.

Para el periodista Daniel Kanashiro de DirecTV, Guillermo Salas tiene que hacerse cargo del equipo: "Futbolísticamente Alianza Lima no está en capacidad de ganarle a Sport Huancayo. No se maten sumando y restando, Alianza no está capacitado. Solo le queda una bala de oro, y si son inteligentes la tiene que usar, algo que no creo que hagan: Chicho Salas tiene dirigir".

"El único partido distinto que se le vio a Alianza Lima fue el 4-0 ante Melgar", agregó el periodista deportivo. Sin embargo su propuesta está lejos de ocurrir, ya que por declaraciones de Daniel Ahmed tras la derrota ante Mannucci, él será el encargado de dirigir a los blanquiazules.

¡Fecha de candela! ��



Así se jugará la última jornada de la Fase 2 de la #Liga1Movistar.



¿Cuáles son tus resultados? ��#AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/msrwIICgZS — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) November 26, 2020

Si Alianza Lima no logra vencer a Sport Huancayo, los únicos resultados que debe esperar para no descender es que Carlos Stein no gane y Atlético Grau al menos empate.

