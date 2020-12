Daniel Ahmed: "Te echan como una rata y no les importa cómo vuelves a tu país"

Alianza Lima perdió la categoría luego de caer en la última fecha ante Sport Huancayo por 2-0 en el Estadio Nacional. Una de las decisión que tomó el Fondo Blanquiazul fue despedir al técnico argentino Daniel Ahmed, quien tenía contrato con los íntimos por más temporadas.

Días después de su salida de Alianza Lima, Daniel Ahmed volvió a hablar del mal trato que recibió en la instituación blanquiazul en entrevista a 'Don Deportivo': "Nosotros llegamos a Alianza justamente para hacer un desarrollo deportivo en un club donde no había procesos en ningún área".

Agregó: "No solo sales injustamente, no solo habías hecho un trabajo enorme dentro del club, no solo diste la cara en esos 7 partidos en 25 días, sino que después te echan como una rata y te dicen no, no, olvídate, no me importa si duermes en una plaza, no me importa si no tienes cómo volverte a tu país".

Debido al despido de Mario Salas, el Fondo Blanquiazul solicitó a Daniel Ahmed que se haga cargo del equipo en las últimas fechas, pero debido al descenso, fue despedido y su labor en menores quedó inconclusa".

"En los últimos 6 años, el único jugador que Alianza ha vendido nacido del club es Aldair Fuentes. Un club con un potencial muy grande por la popularidad que tiene para conseguir los mejores jugadores del país, y en seis años solamente ha podido dar un solo jugador a la venta que es este chico Fuentes”.

