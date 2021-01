Otra baja más en Alianza Lima: revelan otra salida del equipo íntimo

Desde que terminó la temporada 2020 con el descenso de Alianza Lima tras caer 2-0 ante Sport Huancayo en la última fecha, han sido varias las salidas del equipo blanquiazul, no solo a nivel deportivo, sino también institucional.

Los primeros en dejar el club fueron el técnico Daniel Ahmed y el gerente deportivo Víctor Hugo Marulanda. En los días posteriores se anunció la no renovación de contrato de varios futbolistas, algunos de ellos todavía con contrato por todo el 2021.

Según información de Exitosa Deportes, la próxima salida sería la de la administradora Kattia Bohórquez, quien ya no contaría con la aprobación de todos los integrantes del Fondo Blanquiazul.

Luego de la salida de Leao Butrón, el arquero afirmó que Kattia es quien toma las decisiones: “Hablé con el Fondo Blanquiazul y me dijeron que Kattia Bohórquez está tomando las decisiones. No sé si está siendo asesorada. Me llamó hoy José Bellina, me comunicó que no iba a renovar, que es parte del plan que están llevando a cabo y es entendible".

En un año desafiante, agradecemos de corazón a todos los blanquiazules incondicionales que, a pesar de los resultados, apoyaron al Club, en las buenas y malas.



¡Que este 2021, sea un buen año para todos!������.



Alianza Lima, grande por su historia, gigante por su gente����. pic.twitter.com/FDiRfGINMm — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 1, 2021

Mientras hay cambios en el club, todavía se desconoce donde jugará Alianza Lima la temporada 2021, ya que perdieron la categoría en cancha, pero esperan la resolución de reclamos a Carlos Stein por faltas administrativas, lo que daría opción a que sigan en la Liga 1.

