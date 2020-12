Leao Butrón hace mea culpa: "Quizás me faltó ser más incisivo como líder"

Para sorpresa de muchos hinchas, en Alianza Lima decidieron no renovar contrato con el arquero Leao Butrón, capitán y uno de los referentes de los últimos años del equipo blanquiazul.

Entre muchas de las frases que dejó el arquero en entrevista al programa 'A Presión', realizó una autocrítica: "Me faltó ser más incisivo y categórico cuando debía ser, confiar menos en que se pueda entender el mensaje cuando hablaba. Quizás me faltó ser más incisivo como líder. Tengo que aceptarlo y no voy a huir de eso".

Leao Butrón también asumió la responsabilidad del mal momento del 2020: "No es lo mismo pelear la baja con Alianza que con otros equipos, no fuimos capaces de manejar esa situación. Asumo la responsabilidad, como el resto de jugadores, allí no podemos equivocarnos y no lo vamos a hacer".

Debido a su no continuidad en Alianza Lima, Leao Butrón ve difícil seguir jugando el 2021: "Lo tomé con tranquilidad, por que más sabe el diablo por viejo, que por diablo, había mucho silencio y uno se da cuenta por dónde va la mano. Yo sentía que podía pasar".

Gracias por los 9 años de entrega y amor a la institución.

Por los títulos nacionales del 2003, 2004, 2017, subcampeonatos del 2018 y 2019, donde fuiste pieza clave. Transmitiste seguridad en el arco y personalidad en cada partido.



¡Muchos éxitos!



¡Gracias, 'viejo'!����

Sobre la indisciplina que fue casi una constante en Alianza Lima durante el 2020, Leao indicó: "Tuvimos muchas reuniones, no soy partidario de eso, ya que el mensaje se va desgastando. Un par de ellas estuvieron muy calientes. Nosotros hablamos con el club para que tome una decisión, ellos se demoraron, pero la hinchada terminó sacando a Jean Deza".

