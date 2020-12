Leao Butrón tras salida de Alianza Lima: "Veo difícil que pueda seguir jugando"

Leao Butrón, capitán y uno de los referentes de Alianza Lima en los últimos años, además de uno de los arqueros peruanos más detacados, no seguirá en el equipo íntimo para la temporada 2021.

Mediante un posteo en sus rede sociales, se confirmó que el arquero no renovó contrato con los íntimos. A los pocos minutos, Leao fue entrevistado por el programa 'Fútbol como cancha' y habló sobre su salida del equipo de La Victoria.

"No voy a negar que estoy triste y muy apenado, como mi familia, los planes que habían previo a este fin de año eran otros. Nadie tenía en mente que Alianza iba a descender. No sé quién toma las decisiones deportivas en Alianza Lima. He conversado con gente del Fondo (Blanquiazul) y me indican que Kattia (Bohorquez) es quien está viendo todo, no sé si está siendo asesorada".

Debido a su salida, Leao también ve difícil que siga siendo jugador profesional: "Yo veo difícil que pueda seguir jugando. Tengo unas cosas en la cabeza que espero se puedan dar. Ya tomaré la decisión en enero. Ahora no tengo ganas de pensar en nada de eso".

Asimismo, habló de la campaña que le tocó vivir el 2020 con el descenso íntimo: "El principal error lo tienen los futbolistas siempre. Eso pasa así ganes o pierdas. Pero hubo temas extradeportivos, partida de jugadores. Al final se sumaron juveniles con mucha calidad pero con poca experiencia".

