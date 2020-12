Tiene ofertas en Perú: Roberto Ovelar con posibilidades de volver

Roberto Ovelar, delantero de nacionalidad paraguaya de 35 años y que milita en Once Caldas de Colombia, admitió tener ofertas de la Liga 1, donde no juega desde la temporada 2014, cuando defendió la camiseta de Juan Aurich.

No son las únicas ofertas que maneja Roberto Ovelar, ya que también tiene algunas de Colombia, sin embargo, el delantero manifestó que esperará el término de su contrato en unos días para recién empezar a negociar, ya que su actual club aún no ha conversado con él para renovar.

"Tengo ofertas de Perú, pero no quiero decirles aún que sí porque tengo contrato acá en Once Caldas. Me llamaron dos clubes de Colombia, pero quiero terminar bien con Once Caldas”, dijo en entrevista a 'El VBar Caracol'.

"La otra semana voy a resolver ese tema. A estas alturas todos los clubes están buscando contratar jugadores, sin embargo acá no hubo ese acercamiento. El presidente hace meses me dijo que sí, pero después se enfrió todo”, agregó el 'Búfalo'.

Robero Ovelar hace pocos días había manifestado su interés en jugar por Alianza Lima, pero se desconoce qué clubes del fútbol peruano pretenden contar con sus servicios para la temporada 2021.

