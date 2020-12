Administradora de Alianza Lima: "No abandonaré el club en el peor momento"

En el primer año de la gestión del Fondo Blanquiazul, Alianza Lima realizó la peor campaña de su historia y perdió la categoría. Aunque Kattia Bohórquez, administradora del club íntimo, estuvo al mando de un cargo este año, aseguró que no abandonará al equipo.

”¿Renunciar? He evaluado eso también, pero llegué a la conclusión de que no era la solución del problema. No voy a abandonar a Alianza Lima en el momento más crítico de su historia", indicó Kattia.

Los primeros en perder sus puestos de trabajo en Alianza Lima fueron el técnico Daniel Ahmed y el director deportivo Víctor Hugo Marulanda. Kattia admitió que no sabe si habrán más despidos: "No puedo confirmar si habrán más salidas. Pero si puedo decir que todos los que estamos en la estructura deportiva, estamos en evaluación".

Kattia Bohórquez venía trabjando en el club desde el 2015 y asumió el cargo de administradora de Alianza Lima el pasado 19 de diciembre del 2019 en reemplazo de Renzo Ratto.

Debido al descenso de Alianza Lima, muchas negociaciones del club íntimo quedaron en stand by. Alex Valera tuvo acercamientos con el equipo blanquiazul, pero debido a su descenso, firmó por Universitario.

