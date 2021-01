"Alianza es de primera": otra vez el diario Líbero generó polémica con los Íntimos

Alianza Lima sigue dando que hablar. Los Íntimos descendieron el 28 de noviembre del 2020 y aún hoy no piensan en su temporada del 2021. El la cancha se fueron a segunda y deberían estar en la Liga 2 este año.

El Fondo Blanquiazul y la dirigencia del equipo niega esta posibilidad. Han presentado hasta tres reclamos para quedarse en primera y todos se los han negado. Igual, por lo visto, aún hay esperanzas.

Este lunes, Salomón Lerner dijo literalmente que no se considerban descendidos. Ahora, hay que decirlo, su aspiración es que no haya baja. La FPF, sin embargo, no les hace caso.

Hoy Salomón Lerner manifestó que hay nombres como el de Pepe Soto, entre otros, para tomar el cargo de DT en @ClubALoficial. Luego dijo que el Fondo Blanquiazul no tiene injerencia en la parte deportiva del equipo.



Esto, logicamente, dio mucho qué hablar. Las burlas y las reacciones se dejaron ver en las redes sociales. Los medios de comunicación también notificaron estás insólitas declaraciones a casi mes y medio de irse a segunda.

El diario Líbero, por ejemplo, sacó una portada polémica esta mañana. "Alianza es de primera", escribieron. "Iniciativa cuenta con apoyo de socios de AlianzaLima quienes se resisten a jugar en Segunda División", señalan por ejemplo también en twitter.

Recordemos que este mismo periódico se burló anteriormente de los Íntimos por querer ir al TAS y cuando Alianza Atlético ascendió. Ahora, o quieren seguir haciendo leña del árbol caído o quierern resarcirse. Las interpretaciones son variadad. La tapa, única.



Nuestra portada de hoy: ¡ALIANZA ES DE PRIMERA! #FondoBlanquiazul define estrategia legal para revertir descenso deportivo. Iniciativa cuenta con apoyo de socios de #AlianzaLima quienes se resisten a jugar en Segunda División.

