Pocas voces se encuentran tan autorizadas dentro del mundo River Plate para opinar sobre la leyenda que ha construido durante ocho años Marcelo Gallardo en el Estadio Monumental. En una entrevista exclusiva para Bolavip donde analizó igualmente la salida del Maestro Tabárez y el presente de la selección uruguaya en Qatar, Antonio Alzamendi llenó de elogios al ‘Muñeco’.

Todo terminará en las próximas semanas, pero la marcha del que para muchos se ha convertido en el entrenador más preponderante de la historia de River sigue generando reacciones y elogios de todo tipo. Tras 424 encuentros, 228 victorias, 111 empates, 85 derrotas y 14 títulos, Gallardo se despedirá de un conjunto millonario donde la vara, como marca Alzamendi, se encuentra más que alta de cara a lo que viene.

Consultamos al hombre que le diese a los millonarios su único título de la vieja Copa Intercontinental sobre el ‘Muñeco’, sobre el impacto de Gallardo en el mundo River y por supuesto sobre un Martin Demichelis que será su reemplazante desde el próximo mes de diciembre. Alzamendi no duda que Gallardo se encuentra a la par de los más importantes DTs de este deporte.

“De los mejores del mundo”

"Para muchos marcaste el gol más importante de la historia del club en esa final de la intercontinental contra el Steaua Bucarest. ¿Supone un lunar al ciclo de Marcelo Gallardo no haber podido ganar ese título?", le preguntamos a un Antonio Alzamendi cuyo tanto ante los rumanos en el final de 1986 supone el único título de la vieja Copa Intercontinental para los Millonarios. Así responde a Bolavip.

“Para mí lo que hizo Gallardo es impresionante, no cualquiera puede hacer lo que hizo Marcelo durante 8 años. Jugar finales y ganar campeonatos no es para cualquiera, no hay ningún tipo de mancha por lo del Mundial de Clubes. Para mi Gallardo es uno de los mejores entrenadores del planeta en este momento, entrena muy bien y está listo para ir a Europa, pocos pueden mantenerse como lo hizo el en River. Va a ser cada vez más difícil que los equipos de Sudamérica ganen o compitan a nivel de clubes contra los europeos”, asegura Alzamendi.

Sobre Martín Demichelis no dudó: “Es una expectativa nueva, la vara va a estar alta. La gente de River está acostumbrada a ganar, no sirve ser segundo, solo ganar. No es algo fácil, pero la gente exigirá buen juego y el viene demostrando poco a poco ser un buen entrenador. Tiene una prueba de oro ahora, pocos equipos van a exigirle como River”.