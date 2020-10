Ameal, con los tapones de punta contra Ruggeri: "Boca es el más grande del mundo"

En las últimas horas, Oscar Ruggeri sorprendió a todos con sus declaraciones sobre Boca Juniors. Las mismas tuvieron que ver con el paso del Xeneize a River por parte del defensor allá por 1985, las cuales no cayeron nada bien.

"Quería jugar en un equipo grande y River me abrió las puertas, así que feliz de la vida de haber tomado esa decisión. En ese momento Boca no era grande, era de lo peor. Gracias a Dios me vinieron un montón de cosas: el Mundial '86 y campeón de todas las copas con ese club", señaló.

Esto, por supuesto, desató la polémica y un montón de respuestas por parte de gente vinculada a Boca. Y quien se sumó a las contestaciones para el hoy panelista de 'ESPN' fue Jorge Amor Ameal, presidente del club Xeneize.

"Boca es el club más grande del mundo, somos muy grandes para contestar este tipo de cosas", exteriorizó la máxima autoridad del último campeón del fútbol argentino en declaraciones brindadas al programa 'Cadena Xeneize'.

Cabe destacar que, durante su estadía en Boca, Ruggeri sufrió muchos inconvenientes económicos. Sin ir más lejos, estuvo varios meses sin cobrar su salario, por lo que terminó marchándose a River junto con Ricardo Gareca.

Esta decisión, sin lugar a dudas, nunca fue perdonada por los fanáticos de Boca. Inclusive, en aquel entonces, provocaron un atentado incendiando la vivienda el posterior campeón del mundo con la Selección Argentina.

Lee También