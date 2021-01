Ameal ni se mosqueó con la foto de Angelici y Tevez: "Me importa lo que haga dentro de la cancha"

Alguna vez se dijo que en Boca, un día es una semana. Y tiene lógica teniendo en cuenta lo difícil que es mantener la paz en un club tan grande.

Horas antes del comienzo de la pretemporada, una foto publicada por Olé revolucionó por un rato a los hinchas en las redes.

En la misma se puede ver a Carlos Tevez, capitán e ídolo del xeneize, posando en una playa de Pinamar junto al expresidente del club Daniel Angelici.

Las repercusiones no tardaron en llegar, y ya hay quienes ponen al Apache como posible candidato a la presidencia en las próximas elecciones.

A Jorge Amor Ameal, actual mandamás, no le preocupó mucho la noticia. Así lo dejó en claro en la entrevista que dio junto a Gustavo López en ESPNF360.

"No me molestan las fotos. Me importa lo que Carlitos haga dentro de la cancha. Tengo un trato excelente. Las decisiones políticas que tome, son de él. Está rindiendo muy bien en Boca y ojalá siga", aseguró.

Además, le quitó importancia a los rumores: "No creo que compitan Román y Carlos. No va a ocurrir". ¿Qué pasará?

