Mac Allister sobre su salida de Boca:



�� "Le digo a Riquelme me quiero quedar. A las horas me entero que Boca diciendo que si Brighton ponía un millón de dólares me liberan. Ahí sentí que no me valoraron. Buscaron un poco más de plata. Eso fue lo hizo que tome la otra decisión" pic.twitter.com/Alt682sXmG