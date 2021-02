Russo, presidente de Lanús, le pegó a D'Onofrio y Ameal

Nicolás Russo no tuvo ningún tipo de problemas en ser directo cuando le consultaron por el nuevo formato del torneo argentino que va mutando en cada temporada.

El presidente de Lanús dejó en claro que está de acuerdo con la forma que se están llevando adelante las cosas, y le pegó a sus colegas Rodolfo D'Onofrio y Jorge Ameal por manifestar públicamente en contra.

"No son los mejores campeonatos por la cantidad de equipos, no hay promedios antes y ahora no hay descensos. Apostamos a que el fútbol se acomode económicamente, muchos clubes lo entendimos así y otros no", comenzó diciendo.

En diálogo con Los Más Grandes, siguió: "La mayoría entramos en esa sintonía de respetar al economía. Ahora vamos a regularizar los torneos, hasta llegar al ideal de todos, que son dos torneos cortos todos contra todos".

Luego, lanzó: "La discusión es económica. Se reparte de manera mucho más equitativa la plata de la televisión, algo que empezó con Grondona y siguió con Tapia. Y Boca y River apuntan a que sea como era antes".

Para cerrar, dio más detalles: "Ellos se quedaban con un 25%, ahora el 18% va para el ascenso y no hay una diferencia tan abrumadora con el resto. Ellos tienen otros ingresos que no tenemos otros clubes, sponsors, plateas y demás".

Lee También