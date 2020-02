La edición de viernes de Súperfútbol tuvo como principal atracción la comunicación con Jorge Amor Ameal.

Desde Santa Fe, el presidente de Boca brindó una breve nota comandada por el panel y Martín Souto.

Allí, el periodista Claudio Civiello le consultó por la polémica con el representante Cristian Bragarnik.

El empresario dijo que la nueva dirigencia "le cerró las puertas" de Boca pese a tener a Iván Marcone -representado suyo- en el plantel.

"Con Marcone todo bien, con Bragarnik todo mal. Hay que entender lo que representa para el fútbol argentino. No puede ser el dueño del fútbol, es imposible lo que está pasando", sentenció el mandatario.

Luego, habló acerca del encuentro en la sede de la Conmebol: "Los únicos que salimos a decir temas sobre este personaje somos nosotros. Yo en Paraguay lo vi en el sorteo de la Libertadores. No sé por qué estaba. Si alguien me lo explica, habría que ver a quien representaba en ese momento. A nosotros no nos representaba".

POLÉMICA �� Jorge Amor Ameal: "Con Bragarnik está todo mal". pic.twitter.com/BYlF4comHL — TyC Sports (@TyCSports) February 28, 2020

Por último, contó que la presencia del agente será tratado en 'la nueva AFA': "No me pareció correcto que estuviera ahí, pero son decisiones. El otro día lo estuvimos discutiendo. Cuando volvamos a la AFA, a esto hay que ponerle stop. Esto no puede existir, no puede exisitir el "soy el dueño de los jugadores", "el dueño de los entrenadores", "hago operaciones". ¿Quién es Bragarnik? ¿Dónde jugo?"

