Ameal siente que Madrid ya le quedó lejos a Boca

Hacía falta cerrar la herida de esa final de Copa Libertadores que los hinchas de River jamás olvidarán y que en Boca quieren borrar de su cabeza como si se tratara de un mal sueño que se pierde al despertar.

El título de Superliga Argentina, que se arrebató en la última jornada nada menos que al Millonario, es la mejor cura que el Xeneize ha podido encontrar hasta la fecha.

Así lo siente el flamante presidente del club Jorge Amor Ameal, que inició su gestión con el pie derecho, según expresó en una entrevista concedida al Diario Clarín.

"Estoy seguro que el hincha se sacó un peso de encima. Le sacamos el campeonato a River. Madrid quedó lejos. Ahora queda más cerca La Boca", dijo el mandamás del Xeneize.

Y agregó: "La gente tenía una espina que ya se sacó. Esperemos que sea el tiempo de Boca y que la etapa de grandeza y triunfos nos llegue a nosotros. Ojo, no hay que agrandarse. Hay que construir de a poco. Pero ahora ustedes tendrán que hablar más de Boca".

Claro que para que la tarea se complete y Boca vuelva a ser el de antes, será clave también lo que el equipo de Miguel Ángel Russo pueda hacer en la Copa Libertadores. "Mirá, si se presenta un campeonato de ludo, Boca lo tiene que ganar. Pero este es un proyecto que va a durar más años, no es salir campeón o nada. Todo se logra a partir del trabajo, si no esto no dura nada", se atajó Ameal.

