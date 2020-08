Ameal sobre Villa: "Si es culpable, hay que curarlo, no complicarle la vida"

Muy polémicas fueron las declaraciones que Jorge Ameal soltó en Súper Fútbol por la pantalla de TyC Sports sobre el caso Villa.

Sebastián fue denunciado por su pareja hace varios meses por violencia de género y el caso está en manos de la justicia mientras el jugador se sigue entrenando con Boca.

Al presidente del Xeneize le consultaron si el colombiano está habilitado para jugar en lo inmediato, y dejó en claro: "Eso lo define el técnico, si decide que juega, juega. No tiene ningún impedimento".

Luego, comenzó con sus cuestionables palabras: "Se generó una situación con el tema de la violencia, pero todavía la justicia no determinó si es culpable o no, y pongamos que sea culpable, hay que curarlo. Esta es la historia, no se puede sobre la pena seguir penando".

Y profundizó su manera de pensar: "Yo creo que ese es el camino, hoy hay muchas herramientas. No nos tenemos que adelantar, esperemos que la justicia lo decida. Hoy está trabajando con el plantel y a disposición de Miguel".

Y agregó: "No tiene ningún impedimento para jugar. Lo decide el técnico eso. Si el chico tuvo un problema, busquemos cómo lo podemos resolver. Porque lo lógico es sancionar y sacarle el fútbol, y condenarlo, que me parece no es lo mejor".

Un poco asombrado por lo que estaba escuchando, Martín Souto le repreguntó sobre lo mismo y el dirigente no cambió su postura: "Nosotros estamos esperando lo que determine la justicia, obviamente cuando no hubo fútbol, esto estuvo por muchos lados, pero siempre dijimos que vamos a escuchar a la justicia".

Y cerró: "Les digo con honestidad, a la gente hay que ayudarla, no hay que seguirla sancionando, complicándole la vida. Si el chico tuvo un problema, busquemos cómo lo podemos resolver. Porque lo lógico es sancionar y sacarle el fútbol, y condenarlo, que me parece no es lo mejor".

