Habló la mejor amiga de Daniela Cortés: "Me enviaba fotos tras cada golpiza"

La vida de Sebastián Villa, jugador de la Selección Colombia y Boca Juniors, no ha sido la misma después de la noche del 27 de abril, cuando Daniela Cortés, su expareja, publicó una serie de videos y fotografías en los cuales denuncia que ha sido victima de violencia de género por parte del futbolista y en una extensa carta aseguró que había sufrido maltrato durante los últimos dos años de relación con el colombiano.

Son varios los detalles que se han conocido, pero ahora se suman más revelaciones que se han incluido en la denuncia en la justicia argentina y quien también habló fue la mejor amiga de Daniela Cortés, Érika Osorio, quien habría comentado que en varias ocasiones su compañera la llamaba y le enviaba fotos después de cada golpiza por parte de Villa.

"Daniela me llamaba muy mal después de cada golpiza, ella se escondía en el baño a contarme que la había golpeado (Villa), me mandaba esas fotografías impactantes, con sangre, pidiéndome un consejo que yo no sabía cómo dárselo, me sentía impotente, simplemente le decía que lo dejara que no iba a cambiar", dice Érika, según el testimonio obtenido por el portal Infobae.

Y agregó: "Eso pasaba cada 20 días o un mes, o cuando él podía estar con ella y no estaba concentrado con el equipo. Ella podía llamarme una semana, decirme que estaba bien muy felices y a los dos o tres días llamaba diciéndome que le había pegado, que estaba con su manera bipolar, no pasaban más de quince días sin poder estar bien".

La mejor amiga de la ex novia de Sebastián Villa declaró contra el jugador de Boca: “Ella me mandaba fotos de las golpizas”. | Por Hugo Martin

Además, sobre el embarazo de la mujer, que habría perdido por culpa de Villa, dijo: "Hace aproximadamente un año ella me lo contó, se hizo varias pruebas que resultaron positivas, y luego de uno de los episodios de golpizas tuvo un sangrado y no quiso ir al médico porque sintió mucho dolor y aparte de eso tenía el sangrado".

