Miguel Ángel Russo ya empieza a diagramar el equipo con el que hará su debut oficial en su segundo ciclo como entrenador de Boca, este domingo en la reanudación de la Superliga Argentina ante Independiente.

Tal vez la mayor preocupación para el DT es que al día de hoy no ha recibido las señales que le permitan ilusionarse con dejar que Esteban Andrada sea, una vez más, el custodio del arco Xeneize.

El martes el arquero no se entrenó y es más que probable que se pierda el partido ante Independiente para no arriesgar, porque no está al cien por ciento. Su lugar, como en el amistoso ante Paranaense, lo ocupará marcos Díaz.

"Hoy #Andrada NO practicó a la par del grupo, quizás se quede afuera del partido contra Independiente porque no está al 100%"@claudiociviello x @showdeboca pic.twitter.com/CeWFtafwuz — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) January 22, 2020

Entre lesionados y futbolistas convocados al Preolímpico que la Selección Argentina está disputando en Colombia, Russo tiene su plantilla considerablemente reducida. Lejos de lamentarse, aprovecharía la oportunidad para darle la titularidad a Carlos Tevez y ver qué tiene para ofrecer al equipo en un partido de máxima exigencia.

"YO CREO QUE RUSSO VA A PONER A TEVEZ"#90MinutosFOX - Para el @ChavoFuchs, Carlitos será titular ante Independiente. pic.twitter.com/cV3X6bRxgc — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) January 21, 2020

El DT tiene intenciones de consolidar una defensa que salga de memoria y así lo haría ante Independiente, con Buffarini, Izquierdoz, Lisandro López y Fabra. Además, le volverá a dar un voto de confianza a Bebelo Reynoso y también sería titular Pol Fernández.

En el ataque quiere que también mauro Zárate sea una fija, aunque habrá que ver cómo evoluciona de la paralítica que preocupó a todos en el duelo ante Athletico Paranaense. Los detalles, se pulirán más cerca de la fecha del partido, pero la idea está.

