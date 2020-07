Andrés "Rifle" Andrade se presentó preocupado por el manejo que le dan al regreso del FPC

Con el paso de los días, el regreso del campeonato en Colombia se torna bastante incierto. Los dirigentes aún no entregan el sistema de competencia y para completar, desde el Ministerio del Deporte sostuvieron que posiblemente se prolongue la fecha destinada al retorno de las actividades en el territorio nacional.

En una conferencia de prensa virtua, Andrés "Rifle" Andrade habló sobre el retorno de la competencia y se presentó bastante preocupado. "La incertidumbre es cada vez mayor, sacan comunicados pero no toman una decisión como tal, así que es preocupante el manejo que se le está dando al fútbol colombiano".

"Nosotros estamos preparados para volver hace más de un mes, pero no han dado el aval para poder hacerlo, entonces ha sido una situación difícil para trabajadores, entrenadores y todos los que amamos el fútbol", aseguró el zaguero verdolaga.

"Atlético Nacional ha manejado todo a la altura. Hace un mes estamos listos para volver"



Andrés 'Rifle' Andrade. pic.twitter.com/3KGpJFyca0 — Atletico Nacional de Colombia (@ATLNACIONALCOL_) July 7, 2020

Andrade remarcó que no le teme al virus sino que en realidad cuestiona los manejos que los dirigentes estan realizando sobre la reanudación de la Liga BetPlay "Tengo preocupación no por el virus, sino por la forma en la que se están manejando las cosas en tanto tiempo que llevamos encerrados, en cuarentena y no se ha podido tomar una decisión pese a que el gobierno ya dio el alta hace muchos días".

