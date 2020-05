Ángel Cappa habló del esconden las pelotas: "Me cargaron"

El 5 de julio de 2009, Vélez venció 1 a 0 a Huracán y se quedó con el campeonato. El único tanto del Fortín lo anotó Maxi Moralez después de una jugada en la que todos los hinchas, jugadores y cuerpo técnico del Globo pidieron falta sobre el arquero. Para muchos, fue un "robo".

Hoy, en diálogo con Libero, Ángel Cappa contó que, por primera vez, volvió a ver imágenes de esa tarde trágica: "Ayer por primera vez, después de 11 años, puse el partido para ver y lo vi completo. Me agarró un cabreo tan grande que ni te cuento".

Además, tambén contó detalles que nunca se habían filtrado sobre el famoso "esconden las pelotas": "Nunca lo dije, pero yo vi que desde el banco de Vélez recibían las pelotas y las tiraban a la tribuna. Entonces fue y les dije 'muchachos dejen las pelotas' y me cargaron. Me dijeron 'qué pelotas' y ahí perdí los estribos"

Ángel Cappa en #Líbero: "Ayer, por primera vez, volví a ver la final entre Vélez y Huracán". pic.twitter.com/DO9XtTWrcq — Líbero (@Liberotyc) May 19, 2020

"Después hay una imagen que estoy en el banco con los ojos cerrados porque como me di cuenta que perdí la cabeza me dije 'me tengo que tranquilizar' porque esto es un robo y yo no gano nada", continuó.

Por último, analizando el encuentro, cerró: "Son dos fallos que son tremendos. Porque el fallo del penal de Arano no se ve, en el partido no lo vi y por televisión y no lo ves. Y dieron un gol que de ninguna manera se puede cobrar".

