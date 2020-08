Apuesta por él: Christian Cueva escogió a su posible remplazante en el fútbol peruano

Tras la lesión de Paolo Guerrero y el momento de Jefferson Farfán, la llegada de Christian Cueva al fútbol europeo brinda esperanza. El enganche es importante para Ricardo Gareca y que tenga equipo es clave.

Por lo ahora, se sabe que las eliminatorias se jugarán en octubre y es importante tener a los jugadores activos. Sobre lo que se viene habló el mismísimo enganche del Yeni Malatyaspor.

"Farfán y Guerrero son importantes, pero también hay seleccionados que han demostrado que pueden estar en la blanquirroja, se demostró en las eliminatorias. Yo siento que sí hay reemplazante para Paolo Guerrero en la selección", señaló por ejemplo sobre la situación de los referentes.

"Tuve la posibilidad de llegar a Argentina, pero con Yeni Malatyaspor ya habían conversaciones desde hace un tiempo, así que agradecido por el interés. Yeni Malatyaspor tiene un proyecto interesante en el fútbol turco", continuó en GolPerú en donde continuó: "No es fácil adaptarse a un nuevo país, pero cuando uno se propone algo se tiene que acostumbrar a lo que eligió".

Por último, eligió a un jugador del medio local para que agarre su lugar: "No creo que no haya reemplazo. Lo hay, pero se le tiene que dar confianza. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Jack Durán, siento que la vida le dio una oportunidad más en el fútbol profesional y pienso que es un jugador bueno, estupendo. Si se le da la oportunidad nos va a poder ayudar mucho. Tenemos cualidades parecidas. Es rápido, le gusta el mano a mano, no afloja nunca, eso tienes que tener".

Así, Christian Cueva habló de todo en su nueva entrevista. Ojalá le vaya muy bien, se consolide y llegue a Perú para romperla ¡Vamos crack!

