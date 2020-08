Armani reveló dónde quiere retirarse e hizo llorar de tristeza a todo River

A comienzos del año 2018, Franco Armani dejó atrás una era absolutamente dorada en Atlético Nacional de Medellín, donde es considerado como uno de los mayores ídolos de toda la historia, y se sumó a las filas de River Plate.

En el equipo argentino, el destacado portero no demoró en ganarse el corazón de los hinchas y hacer olvidar a Marcelo Barovero, algo que no había podido tener lugar con la presencia de Augusto Batalla, joven que no terminó de rendir.

Armani fue clave en la conquista de varios títulos importantes de la mano de Marcelo Gallardo, pero ninguno como la Copa Libertadores de América del año 2018, cuando la escuadra del barrio porteño de Núñez superó a Boca Juniors en la final.

Sin embargo, cuando todos los hinchas Millonarios estaban ilusionados con tener a Armani en el club hasta que le ponga punto final a su extensa carrera como futbolista profesional, el propio arquero deslizó palabras dolorosas.

"Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí", comenzó señalando Armani en diálogo con 'Rincón del Deporte'.

"En mi despedida me comprometí con el hincha. Lo prometido es deuda", completó el hombre que representó a Argentina en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Cabe destacar que Armani cumplirá 34 años en octubre y tiene contrato con River hasta 2022.

Lee También